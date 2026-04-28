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Islamofobia, una sfida per la comunità: il Comitato Multinazionale richiama al dialogo e alla responsabilità.

Il Comitato Multinazionale per la Moschea di Foggia desidera condividere con tutti i cittadini della città una riflessione approfondita sul tema dell’islamofobia che oggi rappresenta una delle sfide sociali più delicate e complesse del nostro tempo e che richiede consapevolezza responsabilità e un impegno comune per costruire una comunità più unita rispettosa e capace di riconoscere il valore di ogni persona indipendentemente dalla sua provenienza o dalla sua fede

L’islamofobia viene definita a livello internazionale come un sentimento di avversione o paura infondata verso l’Islam e verso coloro che vengono percepiti come musulmani generando diffidenza stereotipi e forme di discriminazione che non trovano alcun fondamento nella realtà quotidiana delle nostre città dove migliaia di famiglie musulmane vivono lavorano studiano e contribuiscono al benessere collettivo con impegno e senso civico

Secondo le Nazioni Unite questo fenomeno nasce da ostilità non basata sui fatti e si manifesta attraverso esclusione sociale ostacoli nell’accesso ai servizi pubblici narrazioni distorte e atteggiamenti che alimentano divisioni invece di favorire la convivenza e negli ultimi anni tale dinamica si è intensificata anche in Europa rendendo necessario un lavoro costante di informazione dialogo e responsabilità condivisa

In Italia la presenza musulmana è parte integrante del tessuto sociale ed economico nazionale e nella città di Foggia essa rappresenta una realtà stabile composta da lavoratori studenti imprenditori e famiglie che partecipano attivamente alla vita della comunità locale contribuendo allo sviluppo del territorio e alla crescita culturale della città nonostante ciò persistono ancora pregiudizi e incomprensioni che richiedono un impegno serio per essere superati

Contrastare l’islamofobia significa difendere i valori costituzionali che garantiscono libertà religiosa dignità umana e pari opportunità per tutti significa promuovere una società in cui ogni cittadino possa sentirsi parte della stessa comunità senza timori né barriere e significa riconoscere che la sicurezza e la serenità collettiva si costruiscono attraverso il rispetto reciproco la conoscenza e la collaborazione tra tutte le componenti della città

Il Comitato Multinazionale per la Moschea di Foggia rinnova quindi il proprio impegno a favore di una Foggia più inclusiva più consapevole e più unita invitando tutti i cittadini a partecipare a questo percorso di dialogo e di crescita comune affinché la nostra città possa diventare un esempio di convivenza civile e di rispetto reciproco dove ogni persona possa sentirsi accolta valorizzata e parte integrante della comunità foggiana.