"Donne, anima e futuro": Caterina Frattaruolo, quando il dolore trova un senso

Tra i momenti più intensi ed emozionanti di Donne, anima e futuro. Le donne raccontate nelle canzoni di Vasco Rossi, la storia di Caterina Frattaruolo che ha impastato il dolore al coraggio, consegnan...

Tra i momenti più intensi ed emozionanti di Donne, anima e futuro. Le donne raccontate nelle canzoni di Vasco Rossi, la storia di Caterina Frattaruolo che ha impastato il dolore al coraggio, consegnando ai presenti una testimonianza che è entrata sottopelle.

Sabato 11 luglio, in Piazzale Diomede a Manfredonia si è svolto lo spettacolo musicale Donne, anima e futuro. Le donne raccontate nelle canzoni di Vasco Rossi, inserito nel programma del Festival Ecoè. Tra i momenti più intensi ed emozionanti della serata, l'intervento di Caterina Frattaruolo, che ha fatto il suo ingresso sulle note di Un Senso. Caterina, mamma di Mariarosa Lauriola, scomparsa a Manfredonia a sedici anni e mezzo, ha condiviso la sua storia di dolore e coraggio e ripercorso il cammino di fede che l'ha portata a trasformare quella tragedia che nel 2015 ha colpito la sua famiglia in impegno concreto per la comunità, con la fondazione dell'associazione odv Un Girasole per la Vita, nata pochi mesi fa in memoria di Mariarosa e fortemente voluta da Caterina insieme a chi l'ha sostenuta.