The Traitors Italia 2: quando inizia, dove vederlo e chi sono i concorrenti della nuova stagione

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La seconda stagione di The Traitors Italia 2 è pronta a debuttare su Prime Video con un cast rinnovato, nuove regole e un meccanismo ancora più imprevedibile. Lorella Cuccarini entra ufficialmente nel gruppo dei 14 concorrenti, mentre Alessia Marcuzzi resta saldamente alla conduzione. Il format torna con una struttura più complessa, un traditore segreto e un calendario di uscita scandito in tre settimane. A questo punto è inevitabile chiedersi: quando inizia The Traitors Italia 2? dove sarà disponibile? e chi compone il cast della nuova stagione?

Quando inizia The Traitors Italia 2: calendario completo delle uscite

The Traitors Italia 2 debutta venerdì 6 novembre 2026 in esclusiva su Prime Video. La piattaforma ha confermato un rilascio in tre blocchi:

6 novembre → primi tre episodi

→ primi 13 novembre → episodio 4 ed episodio 5

→ episodio ed episodio 20 novembre → episodio finale

La formula resta quella che ha reso celebre il format: un gruppo di personaggi famosi viene diviso tra Leali e Traditori. I Leali devono scoprire chi sta sabotando il gruppo. I Traditori, invece, devono restare nascosti fino alla fine, manipolando alleanze e sospetti.

La seconda stagione introduce una novità importante: il traditore segreto, un sabotatore la cui identità resta nascosta persino agli altri Traditori. Una mossa che promette tensione, colpi di scena e strategie imprevedibili.

Dove vedere The Traitors Italia 2: esclusiva Prime Video

La nuova stagione di The Traitors Italia 2 sarà disponibile solo su Prime Video. Gli episodi usciranno ogni venerdì, seguendo il calendario ufficiale diffuso con il trailer. La piattaforma punta a consolidare il successo della prima stagione, che aveva attirato pubblico e discussioni sui social grazie al mix di reality, mistero e dinamiche psicologiche.

Alessia Marcuzzi torna alla conduzione, confermando il suo ruolo centrale nel racconto del gioco. La sua presenza accompagna i concorrenti nelle missioni, nei tavoli rotondi e nei momenti di eliminazione.

The Traitors Italia 2: i 14 concorrenti con Lorella Cuccarini

Prime Video ha ufficializzato il cast completo di The Traitors Italia 2. Accanto a Lorella Cuccarini, ci saranno:

Awed • Francesca Barra • Biondo • Camihawke • Mario Ermito • Daniele Gattano • Pasquale La Rocca • Filippo Magnini • Valentina Nappi • Giorgia Palmas • Jolanda Renga • Giulia Salemi • Gianluca Torre

Un gruppo che unisce televisione, musica, sport, web e intrattenimento. Lorella Cuccarini arriva al reality dopo le stagioni ad Amici, dove ha ricoperto il ruolo di insegnante di canto. Per lei, The Traitors rappresenta un cambio totale di registro: meno performance, più strategia, più gioco psicologico.

Il cast è costruito per generare dinamiche forti, sospetti continui e alleanze fragili. La presenza del traditore segreto renderà ogni decisione ancora più rischiosa.