Domenica In: Luisa Ranieri protagonista da Mara Venier

L'attrice napoletana si apre con sincerità disarmante, raccontando gli esordi difficili, i sacrifici e le soddisfazioni di una carriera costruita con determinazione. "Ho sempre creduto nel talento che...

L'attrice napoletana si apre con sincerità disarmante, raccontando gli esordi difficili, i sacrifici e le soddisfazioni di una carriera costruita con determinazione. "Ho sempre creduto nel talento che si coltiva con il lavoro quotidiano", confessa davanti alle telecamere di Rai 1. Luisa ripercorre i ruoli che l'hanno consacrata, dalla fiction alla commedia cinematografica, passando per i progetti internazionali che l'hanno portata a varcare i confini nazionali.

La vita privata e la famiglia

Spazio anche alla dimensione più personale, con Ranieri che parla del marito Luca Zingaretti e dell'equilibrio tra vita familiare e carriera professionale. "La famiglia è il mio porto sicuro, dove torno sempre per ricaricarmi", rivela con emozione. L'intervista tocca temi profondi che risuonano con il pubblico, dimostrando come anche le star abbiano bisogno di radici solide su cui costruire il proprio successo.

Gli altri ospiti della puntata

Marco Giallini porta la sua verve comica e racconta i retroscena dei suoi film più celebri, mentre Valeria Marini regala momenti di pura leggerezza televisiva con le sue storie glamour. La conduttrice Mara Venier orchestra il tutto con maestria, alternando momenti di commozione a risate genuine. Il programma conferma il suo primato nel panorama della televisione domenicale, con ascolti sempre più consolidati.