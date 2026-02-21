Domenica In e Da noi a Ruota Libera: ospiti del 22 febbraio 2026: ecco tutte le anticipazioni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il pomeriggio di Rai 1 del 22 febbraio 2026 si prepara a raccontare emozioni, musica e storie personali attraverso due programmi ormai centrali nella domenica televisiva: Domenica In e Da noi a ruota libera. A pochi giorni dall’inizio di Sanremo 2026, entrambe le trasmissioni accendono i riflettori su ospiti, ricordi e anticipazioni che accompagnano il pubblico verso la settimana più attesa dell’anno.

La giornata sarà divisa tra interviste, momenti musicali e racconti che intrecciano attualità e spettacolo. Chi arriverà in studio? Quali temi verranno affrontati? E come si intreccerà tutto con l’atmosfera sanremese ormai alle porte? Scopriamolo insieme.

Domenica In del 22 febbraio 2026: ospiti e anticipazioni

La puntata di Domenica In, in onda alle 14.00, sarà fortemente legata al clima pre‑Sanremo. Come spesso accade nelle settimane che precedono il Festival, la definizione del cast di ospiti avverrà fino all’ultimo momento, con aggiornamenti continui nelle ore precedenti alla diretta.

La trasmissione dedicherà ampio spazio alla musica, con artisti pronti a ripercorrere alcune delle edizioni più amate della storia dell’Ariston. Il pubblico potrà rivedere momenti iconici, ascoltare aneddoti e scoprire curiosità legate ai protagonisti che hanno segnato il Festival.

Accanto alla parte musicale, ci sarà un segmento dedicato all’attualità con Tommaso Cerno, che commenterà i temi più discussi della settimana.

In studio arriverà anche Enzo Miccio, volto amatissimo dal pubblico, che porterà il suo sguardo sul mondo dello spettacolo e della moda, spesso legato anche alle serate sanremesi.

A chiudere la puntata ci sarà Teo Mammucari con il gioco “La cassaforte di Domenica In”, uno dei momenti più seguiti dal pubblico del pomeriggio.

La puntata, come sempre, unirà leggerezza e approfondimento, mantenendo il ritmo che contraddistingue il programma guidato da anni da Mara Venier.

Da noi a ruota libera del 22 febbraio 2026: emozioni, musica e storie verso Sanremo

Alle 17.20 sarà la volta di Da noi a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini, che per l’occasione dedica l’intera puntata a un grande omaggio alla musica italiana.

L’atmosfera è quella dell’attesa per Sanremo 2026, e il programma costruisce un racconto che unisce generazioni diverse attraverso ricordi, testimonianze e voci che hanno segnato la storia dello spettacolo.

Tra gli ospiti attesi ci saranno Adriano Pappalardo, artista dalla personalità travolgente, e Don Backy, figura che ha attraversato musica, cinema e fumetto con una creatività unica.

In studio arriverà anche Dario Aita, protagonista del film Franco Battiato. Il lungo viaggio, in onda dal 1° marzo su Rai 1. L’attore racconterà il percorso che lo ha portato a interpretare un artista complesso e amatissimo come Battiato.

Spazio poi a Lamberto Boranga, portiere ottantatreenne che continua a stupire per la sua longevità sportiva, e a Samuele Parodi, considerato una vera enciclopedia vivente del Festival di Sanremo.

La puntata accoglierà anche Giorgia Lo Nardo, in arte Giorgina, giovane artista palermitana che ha trovato un modo personale e sorprendente di vivere la musica nonostante la perdita dell’udito.

Il racconto costruito da Francesca Fialdini sarà un ponte ideale verso il Festival, unendo memoria, emozione e nuove storie capaci di toccare il pubblico.

Dove vedere Domenica In e Da noi a ruota libera: orari e streaming

La programmazione di Rai 1 per il 22 febbraio 2026 seguirà la consueta struttura del pomeriggio:

• Domenica In alle 14.00

• Da noi a ruota libera alle 17.20

Entrambi i programmi saranno disponibili anche su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere le puntate in qualsiasi momento, recuperare le interviste più seguite e accedere ai contenuti extra pubblicati dalla redazione.

La piattaforma resta un punto di riferimento per chi non può seguire la diretta o desidera rivivere i momenti più emozionanti della domenica televisiva.