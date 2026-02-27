Domenica In, Da noi a Ruota Libera e Che tempo che fa: ospiti del 1 marzo 2026

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La domenica televisiva del 1 marzo 2026 si prepara a offrire un pomeriggio e una serata ricchi di ospiti, interviste e momenti attesi. Rai1 e NOVE propongono tre appuntamenti ormai consolidati: Domenica In, Da noi a Ruota Libera e Che tempo che fa, ciascuno con un taglio diverso ma accomunati dalla capacità di raccontare storie e personaggi che il pubblico segue con affetto.

La curiosità cresce attorno agli ospiti che animeranno i programmi del pomeriggio, mentre la serata del NOVE accoglierà una star internazionale. Chi vedremo in studio? Quali temi verranno affrontati? E come si intrecceranno intrattenimento, attualità e racconto personale? Scopriamolo insieme.

Domenica In: ospiti e anticipazione per le nuove interviste

La puntata di Domenica In del 1 marzo 2026 è ancora in fase di definizione, ma l’attenzione resta alta perchè la puntata andrà in onda da Sanremo. Mara Venier continua a guidare il programma con il suo stile diretto e affettuoso, capace di alternare momenti leggeri a interviste più intime.

Da noi a Ruota Libera: ospiti del 1 marzo e storie di resilienza

Subito dopo, sempre su Rai1, andrà in onda Da noi a Ruota Libera. Francesca Fialdini continua a proporre un racconto che unisce leggerezza e riflessione, dando spazio a storie di cambiamento, rinascita e percorsi personali che hanno lasciato un segno.

Gli ospiti della puntata del 1 marzo sono ancora in aggiornamento, ma il programma ha abituato il pubblico a incontri che spaziano dal mondo dello spettacolo allo sport, passando per la cultura e la divulgazione.

Negli ultimi mesi Fialdini ha accolto personaggi che hanno condiviso esperienze di vita intense, spesso legate a momenti di difficoltà superati con determinazione. È probabile che anche la puntata del 1 marzo mantenga questa impostazione, offrendo un pomeriggio che alterna emozione e leggerezza, con un ritmo che accompagna lo spettatore verso la serata.

Che tempo che fa: Demi Moore ospite di Fabio Fazio

La serata del 1 marzo 2026 si accende con una presenza internazionale. Che tempo che fa, in onda sul NOVE dalle 19.30, ospiterà Demi Moore, una delle attrici più iconiche di Hollywood. Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, accoglierà la star per un’intervista che si preannuncia ricca di aneddoti e riflessioni sulla sua carriera.

Il programma continua a distinguersi per la capacità di alternare ospiti italiani e internazionali, creando un equilibrio tra attualità, cultura e intrattenimento. La presenza di Demi Moore conferma la vocazione del format a raccontare figure che hanno segnato il cinema mondiale, offrendo al pubblico un’occasione rara per ascoltare una voce autorevole e carismatica.

Accanto all’intervista principale, la puntata proporrà come sempre momenti di comicità, approfondimenti e collegamenti che caratterizzano la struttura del programma. La combinazione tra leggerezza e contenuto resta uno dei punti di forza che hanno permesso a Che tempo che fa di mantenere un pubblico fedele anche dopo il passaggio al NOVE.