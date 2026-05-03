Sport Manfredonia
Serie D, girone H: ultima giornata live
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34a giornata 03.05.2026 h 15.00
Francavilla in S.-Afragolese
Nardò-Barletta
Fidelis Andria-Pompei
Heraclea-Ferrandina
Acerrana-Manfredonia
Nola-Martina
Fasano-Paganese
Gravina-Real Normanna
Virtus Francavilla-Sarnese
Classifica
Barletta 71
Martina 63
Fasano 60
Paganese 59
Nardò 53
Gravina 53
Afragolese 50
F. Andria 49
V. Francavilla 48
Real Normanna 44
Manfredonia 41
Sarnese 41
Francavilla S. 41
Nola 39
Heraclea 36
Pompei 32
Ferrandina 31
Acerrana 6 (-9)