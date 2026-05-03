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Monte Sant’Angelo, scalinata per San Michele: “Non si può continuare così”

“Scalinata per San Michele: non si può continuare così”

La Quanto accaduto oggi nei pressi del cantiere sulla scalinata che conduce a San Michele è grave e non può essere minimizzato.

Una persona sarebbe scivolata e si sarebbe fatta male, tanto da rendere necessario l’intervento dell’ambulanza sul posto. Questo episodio pone un tema chiaro: la sicurezza dell’area è stata davvero garantita?

Da settimane quel cantiere crea disagi a cittadini, residenti, turisti e commercianti. Oggi, però, non parliamo più solo di ritardi o cattiva organizzazione, ma di sicurezza delle persone.

L’Amministrazione comunale ha il dovere di intervenire subito: verificare le condizioni del cantiere, rafforzare la segnaletica, mettere in sicurezza i passaggi e chiarire quando i lavori saranno finalmente conclusi.

I lavori pubblici sono necessari, ma non possono essere gestiti con superficialità.

Quando un cantiere diventa un rischio, qualcuno deve assumersi la responsabilità di intervenire.