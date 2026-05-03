Chi sono Jordan, Vanessa e Svetlana, figli di Luciana Littizzetto: età, carriera e la verità sull’adozione

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Luciana Littizzetto è uno dei volti più amati della tv italiana, capace di passare dalla comicità più irriverente alla delicatezza dei racconti personali con una naturalezza che conquista. Dietro la sua energia travolgente c’è però una storia familiare intensa, fatta di scelte coraggiose e di un amore che ha preso forme diverse nel tempo. Jordan, Vanessa e la più giovane Svetlana sono i tre figli che hanno cambiato la sua vita, arrivati attraverso percorsi non convenzionali ma profondamente sentiti.

Come sono entrati nella sua famiglia Jordan e Vanessa? Quale ruolo ha avuto Maria De Filippi in questa scelta? E in che modo Svetlana è diventata parte del loro mondo? Scopriamolo insieme.

Luciana Littizzetto e l’arrivo di Jordan e Vanessa: l’affido che ha cambiato tutto

Quando Luciana Littizzetto racconta la sua esperienza di madre, lo fa sempre con una sincerità che sorprende. Non ha mai nascosto che la decisione di accogliere Jordan e Vanessa sia nata anche grazie a una conversazione con Maria De Filippi, che le parlò con entusiasmo del percorso dell’affido. In quel momento, Luciana era legata da molti anni al musicista Davide Graziano e, non essendo sposati, l’adozione non era possibile. L’affido, invece, apriva una strada diversa, più complessa ma anche più immediata.

Jordan e Vanessa arrivarono quando erano ancora bambini, rispettivamente di nove e undici anni. L’ingresso in famiglia fu un cambiamento improvviso, come ha raccontato più volte la comica, perché con l’affido non c’è un tempo di preparazione graduale: si diventa genitori da un giorno all’altro. Le difficoltà non mancarono, soprattutto nei primi mesi, quando i ragazzi portavano con sé storie e fragilità che richiedevano pazienza e ascolto.

Oggi Jordan ha piu di trent’anni e Vanessa ventotto. Sono adulti, hanno costruito le loro vite e hanno un rapporto solido con Luciana, anche se non la chiamano “mamma” nella quotidianità. Lei lo racconta con ironia, spiegando che la chiamano “Lù”, e che ormai è un’abitudine che non le pesa più. L’affetto, del resto, non passa dalle etichette, ma dalla presenza costante e da un legame costruito giorno dopo giorno.

L’amicizia con Maria De Filippi e il percorso che ha portato all’adozione

Il ruolo di Maria De Filippi in questa storia è stato più importante di quanto si possa immaginare. Fu lei a raccontare a Luciana la propria esperienza con l’affido, parlando di Gabriele Costanzo e di quanto quel percorso avesse arricchito la sua vita. Quelle parole furono decisive, tanto da spingere la comica torinese a intraprendere la stessa strada.

L’affido, come ha spiegato più volte, è un gesto di grande generosità perché non garantisce un legame definitivo. È un atto di fiducia verso un bambino che arriva con un passato difficile e un futuro ancora da costruire. Luciana e Davide Graziano affrontarono insieme questa sfida, rimanendo uniti per oltre vent’anni fino alla separazione nel 2018. Nonostante la fine della relazione, il loro ruolo di genitori non è mai venuto meno.

Con il tempo, il percorso di affido si è trasformato in un legame stabile e profondo, tanto che Luciana ha potuto completare l’adozione. È un passaggio che lei stessa ha definito naturale, perché Jordan e Vanessa erano già parte della sua vita in modo totale. La loro storia familiare è diventata un esempio di come l’amore possa nascere anche fuori dai confini tradizionali, costruito con pazienza, rispetto e una buona dose di ironia, quella che da sempre caratterizza la comica.

L’arrivo di Svetlana: la nuova figlia che ha cambiato ancora una volta la famiglia

Nel 2023 la famiglia Littizzetto si è allargata di nuovo con l’arrivo di Svetlana, una ragazza bielorussa che Luciana conosceva da anni. La giovane partecipava ai programmi di accoglienza per i bambini di Cernobyl e trascorreva periodi in Italia fin da quando aveva sei anni. Con il tempo si era creato un legame affettuoso, fatto di visite regolari e di una familiarità che cresceva anno dopo anno.

La pandemia e poi la guerra in Ucraina avevano interrotto quei viaggi, lasciando Svetlana lontana dall’Italia e dai progetti che sognava di realizzare. Luciana, sapendo quanto la ragazza desiderasse studiare grafica e quanto fosse talentuosa nel disegno, decise di aiutarla a trasferirsi definitivamente. Non fu un percorso semplice, ma alla fine riuscirono a portarla in Italia, dove oggi vive stabilmente con la comica e il resto della famiglia.

Svetlana rappresenta un nuovo capitolo nella vita di Luciana Littizzetto, un capitolo che lei stessa ha raccontato con emozione a Verissimo. La giovane ha trovato una casa, un sostegno e la possibilità di costruire il proprio futuro, mentre Luciana ha accolto un’altra figlia con la stessa generosità che aveva guidato le sue scelte precedenti.