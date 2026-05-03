Offese all’assessora Valente, l’opposizione: “Ferma condanna, sia segnalata alla Polizia presente”
Offese all’assessora Valente, l’opposizione: “Ferma condanna, sia segnalata alla Polizia presente”
Esprimiamo ferma condanna, in relazione alle espressioni ingiuriose, che sarebbero state rivolte, nei confronti dell’assessora, Maria Teresa Valente, in occasione dello svolgimento della seduta dell’assise comunale del 29 aprile, nella fase delle comunicazioni sui richiedenti asilo.
Auspichiamo che la vicenda, della quale ne’ la diretta interessata, ne’ altri amministratori comunali presenti alla riunione ci avevano MAI posti a conoscenza, nel corso del consiglio o prima d’ora, sia stata prontamente segnalata ai TRE operatori della Polizia di Stato, in servizio (con ulteriori agenti della polizia locale), mercoledì, 29 aprile, presso l’aula di palazzo San Domenico.
Peraltro, uno di tali uomini delle forze dell’ordine, espressione della polizia scientifica, ha realizzato video, tra il pubblico partecipante, proprio per accertare l’eventuale commissione di reati.
Pertanto, sarà agevole individuare l’autore di tale comportamento
Proseguiremo, civilmente, la nostra azione, mirata ad ottenere chiarezza assoluta, in merito alla questione dei migranti, nell’esclusivo interesse della cittadinanza.
I consiglieri comunali
Fabio Di Bari
Vincenzo Di Staso
Ugo Galli
Liliana Rinaldi