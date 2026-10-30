Domenica In, Che Tempo che fa, Da noi… A Ruota Libera, anticipazioni 1 novembre: gli ospiti della domenica

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Il pomeriggio di Rai 1 del 1° novembre sarà caratterizzato da due appuntamenti molto attesi dal pubblico: Domenica In con Mara Venier e Da noi… A Ruota Libera con Francesca Fialdini. Tra interviste, racconti personali e storie di rinascita, i due programmi accompagneranno i telespettatori con ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo e della televisione.

Mentre per il programma di Francesca Fialdini sono già stati annunciati diversi protagonisti, per Domenica In i nomi degli ospiti della puntata risultano ancora in fase di aggiornamento.

Da noi… A Ruota Libera, Simona Ventura tra gli ospiti del 1° novembre

Tra gli ospiti principali della nuova puntata ci sarà Simona Ventura, uno dei volti più popolari della televisione italiana. La conduttrice parlerà dei suoi progetti professionali e della recente esperienza a Ballando con le Stelle, dove affianca il programma come commentatrice a bordo campo e custode del tesoretto.

Accanto a lei arriveranno anche Anna Pettinelli, attualmente nel cast di Tale e Quale Show, e Sergio Friscia, attore, conduttore radiofonico e volto molto amato dal pubblico.

Spazio anche a una storia capace di ispirare il pubblico. Protagonista sarà Idanna Abignente, 83 anni, diventata famosa per essere considerata una delle ballerine di pole dance senior più premiate a livello internazionale.

La donna racconterà il proprio percorso personale e sportivo, diventato un esempio di determinazione e voglia di mettersi continuamente in gioco nonostante l’età.

Domenica In, ospiti della puntata ancora in aggiornamento

Nel pomeriggio di Rai 1 tornerà anche Domenica In, storico contenitore condotto da Mara Venier.

Al momento, però, gli ospiti della puntata del 1° novembre risultano ancora in aggiornamento e la Rai non ha ancora ufficializzato il cast completo della trasmissione. Maggiori dettagli dovrebbero emergere nelle prossime ore attraverso i canali ufficiali del programma.

In attesa delle conferme definitive, cresce l’interesse dei telespettatori per scoprire chi raggiungerà Mara Venier nel salotto di una delle trasmissioni più seguite della domenica televisiva italiana.

Che tempo che fa, ospiti del 1° novembre ancora in aggiornamento

Tra i programmi più attesi della domenica sera c’è anche Che tempo che fa, il talk condotto da Fabio Fazio. Al momento, però, i nomi degli ospiti della puntata del 1° novembre non sono stati ancora ufficializzati. La lista degli invitati risulta infatti in aggiornamento e maggiori dettagli dovrebbero essere comunicati nelle prossime ore attraverso i canali ufficiali della trasmissione.

Come da tradizione, il programma dovrebbe ospitare protagonisti del mondo dello spettacolo, della cultura, dello sport e dell’attualità, affiancati dagli interventi del cast fisso. L’articolo verrà aggiornato non appena saranno resi noti gli ospiti che prenderanno parte alla nuova puntata di Che tempo che fa.