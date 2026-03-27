Domani la presentazione del libro “Immagini e vita” a Manfredonia

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Domani, alle ore 18.30, presso la sede del Circolo Unione, presenteremo il libro “Immagini e vita”, edito dalla “Mondadori”.



Autobiografia affettiva e professionale di un medico napoletano. Nel caso di specie, Marco Salvatore, Professore emerito di diagnostica per immagini, presso l’Universita’ Federico II di Napoli, già direttore scientifico dell’Irccs Synlab SDN e dell’istituto nazionale tumori Fondazione Pascale, nonché componente del consiglio d’amministrazione del Centro nazionale di ricerche.

Prenderà parte all’iniziativa, oltre al Prof. Salvatore, anche il Prof. Lucio d’Alessandro, Magnifico Rettore dell’Universita’ Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Vi attediamo numerosi, in considerazione dell’elevato spessore scientifico e culturale degli ospiti.

La partecipazione è libera.