Grande Fratello Vip, sondaggio puntata 9 novembre: Andreas Müller in testa, Provvedi e Di Pietro rischiano

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Nuovo televoto al Grande Fratello Vip dopo la puntata andata in onda il 6 novembre. Al termine della diretta, il pubblico è stato chiamato a scegliere chi salvare tra Andreas Müller, Valeria Marini, Carmen Di Pietro e Giulia Provvedi, finiti a rischio eliminazione dopo le nomination e la catena di salvataggi organizzata nella Casa.

La sfida appare particolarmente interessante perché coinvolge alcuni dei concorrenti più popolari di questa edizione. I primi sondaggi online iniziano già a delineare una possibile tendenza, anche se il risultato definitivo dipenderà esclusivamente dal televoto ufficiale. Chi è il concorrente più votato? Chi rischia maggiormente l’eliminazione? E come stanno andando le preferenze del pubblico a pochi giorni dalla puntata del 9 novembre?

Andreas Müller guida il sondaggio sul televoto del Grande Fratello Vip

Secondo il sondaggio pubblicato sul forum dedicato al reality, Andreas Müller risulta il concorrente più votato tra quelli finiti al televoto.

L’ex vincitore di Amici raccoglie infatti il 36,38% delle preferenze espresse dagli utenti che hanno partecipato alla rilevazione. Un dato che gli consentirebbe di affrontare con relativa tranquillità la sfida in vista della prossima puntata.

La sua posizione conferma il forte sostegno ricevuto dal pubblico nel corso delle ultime settimane.

Valeria Marini resta in corsa per la salvezza al Grande Fratello Vip

Alle spalle di Andreas si colloca Valeria Marini, che ottiene il 32,20% delle preferenze. La showgirl mantiene quindi un distacco contenuto dalla vetta e si conferma una delle concorrenti più seguite del cast. Se il trend dovesse restare invariato, la sua permanenza nella Casa non sembrerebbe essere particolarmente a rischio.

Il duello per il primo posto nel sondaggio resta comunque aperto e i prossimi giorni potrebbero riservare sorprese.

Carmen Di Pietro e Giulia Provvedi nelle posizioni più delicate

Più complicata appare invece la situazione di Carmen Di Pietro e Giulia Provvedi.

Secondo il sondaggio, Carmen raccoglie il 16,10% dei consensi, mentre Giulia segue con il 15,33%. I distacchi tra le due concorrenti restano però molto ridotti e qualsiasi variazione nelle preferenze potrebbe cambiare gli equilibri.

Al momento sarebbe dunque Giulia Provvedi la concorrente meno votata, ma la differenza con Carmen Di Pietro è minima. Per questo motivo la lotta per evitare l’eliminazione si preannuncia ancora apertissima fino alla chiusura del televoto.

Va ricordato che si tratta soltanto di un sondaggio online e non del risultato ufficiale. Sarà infatti il televoto del pubblico di Canale 5 a stabilire chi potrà continuare la propria avventura nella Casa del Grande Fratello Vip e chi, invece, dovrà abbandonare definitivamente il gioco.