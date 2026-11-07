Da noi a Ruota Libera e Domenica In, anticipazioni e ospiti 8 novembre: da Leonardo Pieraccioni ad Andy Díaz

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La domenica pomeriggio di Rai 1 si prepara ad accogliere nuovi appuntamenti con Domenica In e Da noi… a Ruota Libera, due programmi che ogni settimana accompagnano milioni di telespettatori tra spettacolo, attualità e storie personali.

Se per Domenica In gli ospiti della puntata dell’8 novembre sono ancora in fase di aggiornamento, sono già arrivate le prime anticipazioni su Da noi… a Ruota Libera, il talk condotto da Francesca Fialdini. Tra cinema, sport e televisione, il programma ospiterà alcuni protagonisti molto amati dal pubblico. Chi saranno gli ospiti dell’8 novembre? Quali storie racconteranno a Francesca Fialdini? E quali novità sono attese per Domenica In?

Leonardo Pieraccioni presenta il nuovo film a Da noi… a Ruota Libera

Tra gli ospiti più attesi della puntata ci sarà Leonardo Pieraccioni, pronto a tornare sul grande schermo con il film Un weekend artificiale, in uscita dal 12 novembre.

L’attore e regista sarà accompagnato da alcuni protagonisti della commedia: Tosca D’Aquino, Giovanni Esposito, Paolo Hendel e Giulia Vecchio. L’intervista offrirà l’occasione per parlare del nuovo progetto cinematografico e dei momenti più significativi della carriera di Pieraccioni.

Come di consueto, Francesca Fialdini alternerà aspetti professionali e racconti personali, cercando di mostrare anche il lato più intimo dei propri ospiti.

Andy Díaz e Francesco Vitiello tra sport e televisione

Spazio anche allo sport con Andy Díaz, uno dei nomi più importanti dell’atletica italiana.

Il campione del salto triplo, reduce da importanti successi internazionali e attualmente protagonista di Ballando con le Stelle, racconterà la sua esperienza tra sport e televisione, soffermandosi sulle emozioni vissute negli ultimi mesi.

In studio arriverà inoltre Francesco Vitiello, storico interprete di Diego Giordano in Un posto al sole. L’attore parlerà del legame con la soap di Rai 3, che quest’anno ha celebrato i trent’anni di programmazione, e del percorso personale affrontato negli anni dopo la scoperta dell’alopecia.

Domenica In verso una nuova puntata con ospiti in aggiornamento

Anche Domenica In tornerà in onda l’8 novembre con una nuova puntata guidata da Mara Venier.

Al momento la produzione non ha ancora ufficializzato il cast completo degli ospiti che prenderanno parte alla trasmissione. Come spesso accade, i nomi definitivi verranno comunicati nei giorni immediatamente precedenti alla messa in onda.

Per questo motivo la lista degli invitati resta in continuo aggiornamento. Nelle prossime ore potrebbero arrivare nuove conferme che andranno ad arricchire il tradizionale appuntamento domenicale di Rai 1, tra interviste, spettacolo e storie di attualità.