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Di Mauro: “Realizzare un modello di turismo sostenibile è un obiettivo strategico per il Gargano”

Realizzare un modello di turismo sostenibile è un obiettivo strategico per il Gargano. Non soltanto per intercettare con successo i sempre più crecenti flussi turistici che cercano esperienze e offerte di questo tipo, ma anche per esaltare le caratteristiche e le specificità del territorio.

Con la finalità di rafforzare le azioni strategiche in questo ambito, il Commissario Straordinario del Parco Nazionale del Gargano, Raffaele Di Mauro, ha convocato la riunione del Forum della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS).

Un incontro incentrato sulla definizione di una programmazione rivolta al Gargano e all’Area Marina Protetta dalle Isole Tremiti.

Nel corso della riunione il Commissario Di Mauro ha sottolineato in particolare la volontà politica di rimettere in moto uno strumento decisivo per fare rete sul territorio e restituire efficacia al lavoro che dovrà essere svolto.

In quest’ottica sono stati illustrati il monitoraggio delle azioni 2022-2026, lo stato di avanzamento del percorso CETS, la presentazione del Sistema di adesione per la certificazione rivolto agli operatori del turismo e le prossime attività legate al Rinnovo della Certificazione quale “Destinazizone sostenibile”.

La fase 2 del progetto, infatti, potrà essere avviata innanzitutto grazie al ritorno del Parco Nazionale del Gargano all’interno di Federparchi. Un passaggio che il Commissario Di Mauro ha definito doveroso e nello stesso tempo strategico per il ruolo e la funzione che l’Ente Parco deve esercitare.

L’impegno comune è stato dunque quello di proseguire sulla strada di una collaborazione operativa virtuosa, strumento essenziale per mettere a valore la passione, la competenza e l’impegno di tutti i soggetti coinvolti, avendo come orizzonte lo sviluppo del territorio e delle comunità locali, dando vita ad opportunità di crescita sempre fondate sul rispetto e sulla tutela dell’immenso patrimonio ambientale e naturalistico.