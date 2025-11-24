[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Di Mauro: “Le associazione ambientaliste sono una ricchezza per il Parco Nazionale del Gargano”

La passione, l’esperienza e la conoscenza del territorio delle associazioni ambientaliste sono una ricchezza per il Parco Nazionale del Gargano.

Lo abbiamo ribadito ieri, nella Green Cave di Monte Sant’Angelo, dove si è svolta una bella giornata di confronto e dibattito che ci ha permesso di definire una rotta condivisa per l’Ente Parco.

Patti educativi, percorsi escursionistici, attrattività culturale e naturalistica, rete dei presidi di Slow Food sono gli ambiti di cui si è discusso.

Tutte le associazioni ambientaliste e del Terzo Settore sono portatrici di un prezioso patrimonio di idee, che io intendo ascoltare in una dimensione di collaborazione.

Nel futuro dell’Ente ognuno dovrà fare la propria parte, nel rispetto della sua funzione e del suo ruolo.

Grazie a WWF e Legambiente per aver organizzato con noi questo momento di svolta. E grazie a tutte le associazioni che hanno partecipato ad un evento che segna, nel trentennale della sua istituzione, l’inizio di una nuova stagione per il nostro Parco Nazionale del Gargano