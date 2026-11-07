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Di Benedetto replica a Vallarella: “Non ho mai subito condanne”

“Non ho mai avuto pendenze con la Lega Nazionale, non ho mai avuto delle inibizioni o delle condanne nè dal punto di vista calcistico, nè dal punto di vista fiscale, Vallarella dovrebbe guardarsi allo specchio e farsi un’esame di coscenza” così Di Benedetto a TeleSveva ha replicato alle parole dell’attuale numero uno della Fidelis Andria Vallarella.

“Ha avuto l’assegno, ha firmato la ricevuta. Mi ha sottoposto un nuovo contratto di sponsorizzazione che ho pagato. Non devo pagare io la causa visto che l’ha iniziata lui” ha chiuso l’ex presidente di Andria e Manfredonia.