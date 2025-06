Denisa, il killer: “Ho ucciso solo due donne”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vasile Frumuzache, 32 anni, guardia giurata di origine romena, ha confessato l’omicidio di due donne: Denisa Maria Adas Paun e Ana Maria Andrei, entrambe sue connazionali e prostitute. Le confessioni sono avvenute in due distinti interrogatori presso la procura di Prato. Nel primo, Frumuzache ha ammesso di aver ucciso Denisa, scomparsa da Prato la notte tra il 15 e il 16 maggio 2025. Nel secondo, ha confessato l’omicidio di Ana Maria, scomparsa l’1 agosto 2024. I resti di entrambe sono stati ritrovati in una zona boschiva a Montecatini Terme, seguendo le indicazioni fornite dallo stesso Frumuzache. Durante l’udienza di convalida, Frumuzache ha negato di aver ucciso altre donne. Tuttavia, l’autopsia su Denisa ha sollevato dubbi sulla veridicità della sua confessione. Secondo i primi risultati, non è possibile accertare se la donna sia stata uccisa per strangolamento, come dichiarato da Frumuzache. Inoltre, l’uso di un comune coltello da cucina per la decapitazione, come sostenuto dall’accusato, sembra improbabile.

Aggressione in carcere e indagini in corso

Frumuzache è stato aggredito in carcere da un cugino di Ana Maria Andrei, che gli ha lanciato olio bollente sul volto, causandogli ustioni di primo e secondo grado. L’aggressione è avvenuta dopo il trasferimento del giovane dalla sezione protetta a un’altra area del carcere, a seguito di proteste da parte di altri detenuti romeni. Le indagini proseguono per verificare la possibilità che Frumuzache abbia commesso altri omicidi. Gli inquirenti stanno esaminando sette anni di traffico telefonico e confrontando i dati con casi di donne scomparse in Toscana e in Sicilia, dove l’uomo ha vissuto in passato. Inoltre, si sta valutando l’ipotesi che Frumuzache possa aver avuto dei complici, dato che nella stanza del residence dove avrebbe ucciso Denisa non sono state trovate tracce di sangue né segni di pulizia, circostanza anomala per una decapitazione. Il caso di Vasile Frumuzache ha scosso l’opinione pubblica e sollevato interrogativi sulla presenza di un possibile serial killer. Le indagini sono ancora in corso per fare piena luce sulla vicenda e accertare eventuali responsabilità ulteriori.