Chiara Poggi: nuove indagini riaccendono dubbi sull’ora della morte

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il delitto di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, torna al centro dell’attenzione con nuove indagini che mettono in discussione l’ora della sua morte. Nonostante la condanna definitiva di Alberto Stasi a 16 anni di reclusione, sono emersi elementi che potrebbero riaprire il caso. Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, è nuovamente al centro delle indagini. Nel 2008, il giovane presentò uno scontrino del parcheggio di Vigevano, timbrato alle 10:18 del giorno del delitto, come prova del suo alibi. Tuttavia, la Procura di Pavia ha recentemente dichiarato che questo scontrino non costituisce un alibi solido, poiché non è supportato da altre testimonianze indipendenti.

Chiara Poggi: il rebus e l’ora della morte

Determinare l’ora esatta della morte di Chiara è stato sempre complicato. Le stime variano tra le 9:12 e le 12:46 del 13 agosto 2007. Una nuova perizia colloca l’orario tra le 10:30 e le 12:00, con una maggiore probabilità tra le 11:00 e le 11:30. Questo potrebbe invalidare l’alibi di Andrea Sempio, che afferma di essere partito per Vigevano alle 10:00.

Le nuove piste investigative

Le indagini attuali stanno esplorando diverse piste:

Doppia arma del delitto: Le ferite sul corpo di Chiara suggeriscono l’uso di due armi diverse, una contundente e una da taglio, indicando la possibile presenza di più aggressori.

Le ferite sul corpo di Chiara suggeriscono l’uso di due armi diverse, una contundente e una da taglio, indicando la possibile presenza di più aggressori. Il DNA di Andrea Sempio: Tracce biologiche del giovane sarebbero state trovate sotto le unchie di Chiara, ma comparate in maniera utile solo recentemente. Andrea si è difeso, giustificando quel DNA col fatto che fosse solito frequentare la villa dei Poggi.

Tracce biologiche del giovane sarebbero state trovate sotto le unchie di Chiara, ma comparate in maniera utile solo recentemente. Andrea si è difeso, giustificando quel DNA col fatto che fosse solito frequentare la villa dei Poggi. Pista del ricatto sessuale: Si ipotizza che Chiara possa aver scoperto un caso di ricatto sessuale legato a un sacerdote locale, che potrebbe aver motivato l’omicidio.

La reazione della famiglia Poggi

La famiglia di Chiara ha espresso indignazione per le nuove speculazioni mediatiche, definendole diffamatorie e lesive della memoria della vittima. Gli avvocati della famiglia hanno annunciato azioni legali per tutelare l’onore di Chiara. Il caso Garlasco, a distanza di 18 anni, continua a sollevare interrogativi e a richiedere giustizia. Le nuove indagini potrebbero portare a una revisione del processo e a nuove verità. Resta da vedere se queste novità saranno sufficienti per riaprire ufficialmente il caso e fare luce definitiva sull’omicidio della ragazza.