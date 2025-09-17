Dehors: “Semplificazioni applicabili a tutti gli alberghi”
DEHORS – FEDERALBERGHI CHIEDE CHE LE SEMPLIFICAZIONI SIANO APPLICABILI A TUTTI GLI ALBERGHI
OCCORRE UNA SOLUZIONE EQUILIBRATA, CHE PREVENGA IL RIPETERSI DI INGIUSTE DISCRIMINAZIONI
La Commissione Affari Costituzionali del Senato si appresta a votare un emendamento che
detta nuove regole per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la
concessione di spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico per l’installazione
di strutture amovibili funzionali all’attività esercitata (i cosiddetti dehors).
L’attuale formulazione della norma (articolo 26 della legge16 dicembre 2024, n. 193 – legge
annuale per il mercato e la concorrenza), operando un generico riferimento alle imprese di
pubblico esercizio, lascia spazio a interpretazioni restrittive, che potrebbero comportare
l’esclusione degli alberghi che somministrano alimenti e bevande solo agli alloggiati.
Federalberghi chiede di adottare una formulazione equilibrata, per evitare che vengano
riproposte le discriminazioni ingiustamente applicate durante la pandemia, quando fu
consentito solo ad alcune imprese di realizzare il distanziamento avvalendosi di una
procedura semplificata che facilitava l’installazione di dehors sui marciapiedi.