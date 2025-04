[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dance Music Awards, il manfredoniano Alex Sblendorio è nuovamente tra i Migliori 10 Vocalist d’Italia. Votazioni aperte fino a domenica 27

Dopo lo splendido 5° posto nazionale dell’anno scorso, il vocalist originario di Manfredonia ha raggiunto nuovamente la finale e sfiderà gli altri 9 concorrenti rimasti in gara per ottenere l’ambito riconoscimento di Miglior Vocalist d’Italia ai Dance Music Awards, il più importante concorso nazionale che premia i migliori artisti della Musica e della Nightlife.

Classe 1987, Alex è nato e cresciuto a Manfredonia dove ha vissuto fino alla maggiore età.

“Manfredonia è la città in cui sono nato e sono orgoglioso di portare le mie radici pugliesi in giro per l’Italia. Ogni volta che ritorno in città riassaporo profumi ed emozioni che mi riportano a quando da bambino giocavo per le vie del mio quartiere”.

Una carriera iniziata ben 17 anni fa che lo ha portato in giro tra i migliori locali d’Italia (Peter Pan, Coconuts, Mia Clubbing, Donoma, Coolbay, Miraya, Opus) oltre che a condividere il palco con artisti di fama nazionale come Irama, Vecchioni, Tananai, Rose Villain, Guè, Tedua, Fabri Fibra, Eiffel 65, Gabry Ponte e tanti altri.

Da circa un anno è la voce del Brahma, magnifica discoteca di Civitanova Marche e anch’essa finalista nella categoria Miglior Winter Disco.

“Essere nuovamente tra i migliori 10 vocalist italiani mi riempie di gioia perché significa che in tutti questi anni, ho sempre lasciato un’emozione a chi mi segue e mi ama. La concorrenza è spietata, i 10 finalisti sono tutti fortissimi e agguerriti, ma come dico sempre l’importante è divertirsi e far divertire”.

Alex Sblendorio sarà in tour anche questa estate nelle più belle piazze italiane con i format 90 Mania Cassa Dritta e Pop Gun (Isolani Spettacoli) e non vede l’ora di cominciare:

“Sono davvero felice di poter girare l’Italia e portare la mia voce nelle più belle piazze dello Stivale.

Sono 2 Format musicali bellissimi e in ogni piazza ci sono sempre migliaia di persone ad aspettarti e il calore che ti trasmettono è davvero impagabile”.

“Il mio tour inizierà Sabato 10 Maggio nelle marche insieme a Giorgio Prezioso, ma durerà tutta l’estate dove sarò in giro in ben 8 regioni d’Italia (Marche – Abruzzo – Molise – Puglia – Basilicata – Calabria – Campania e Lazio)”.

Un’estate caldissima e ricca di eventi ma Alex ha ancora un sogno nel cassetto:

“Ho condiviso il palco con molti artisti ma il mio sogno più grande resta sempre quello di portare la mia voce nella mia amata Manfredonia. Suonare davanti alla mia gente nella meravigliosa Piazza Duomo sarebbe davvero fantastico”.

La finale degli Awards si celebrerà il 18 maggio alla Villa delle Rose di Riccione; lo storico locale della riviera accoglierà i migliori artisti d’Italia che si contenderanno l’ambito premio.

La modalità di voto è divisa in 2 macro gruppi:

50% giuria di esperti

50% televoto (SMS)

Tra i concorrenti in gara anche Annalisa, Gabry Ponte, Meduza, Christian Marchi, Deborah de Luca, Cesare Cremonini e tanti altri.

Alex oltre ad essere di Manfredonia è anche l’unico vocalist pugliese in gara.

Sostenerlo sarebbe una vittoria non solo per la nostra città ma per l’intera regione.

Votarlo è semplicissimo:

Basta inviare un SMS al 392 8156211 scrivendo soltanto il codice:

421

È possibile votare max 3 volte con 3 SMS diversi.

Il televoto sarà aperto fino a Domenica 27 Aprile