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DALL’IRLANDA MONASTICA AL GARGANO: IL CAMMINO DEI DEVOTI DI SAN MICHELE.

Ci sono luoghi che sembrano lontanissimi tra loro, separati da mari, lingue, paesaggi e secoli di storia. Eppure, a volte, basta seguire una traccia, una preghiera, un nome inciso nella pietra, per scoprire che quelle distanze non erano poi così invalicabili.

Da una parte l’Irlanda, isola estrema d’Occidente, terra di monaci, eremiti, pellegrini e antichi monasteri sospesi tra vento, oceano e silenzio. Dall’altra il Gargano, montagna sacra protesa nell’Adriatico, luogo in cui il culto di San Michele Arcangelo trovò uno dei suoi centri più importanti d’Europa.

A prima vista, sembrerebbero due mondi separati.

Eppure non è così.

Tra il mondo monastico irlandese e il santuario micaelico garganico esistono legami profondi, documentati da testi liturgici, tradizioni monastiche, pellegrinaggi, iscrizioni, omelie, martirologi e modelli spirituali comuni. Non parliamo di semplici suggestioni, né di accostamenti arbitrari. Parliamo di un fenomeno storico e religioso complesso, che mostra come il culto di San Michele, già tra VII e VIII secolo, fosse entrato con forza nella spiritualità irlandese, fino a diventare una delle figure centrali dell’immaginario escatologico, ascetico e devozionale di quell’isola.

Per comprendere questa storia, bisogna partire da un dato fondamentale: il culto micaelico in Irlanda non fu una semplice importazione tarda dovuta ai Normanni. Jean-Michel Picard, studiando la diffusione del culto di San Michele nell’Irlanda medievale, chiarisce infatti che i Normanni contribuirono certamente a rafforzarne la presenza dopo il loro arrivo nell’isola negli anni Settanta del XII secolo, ma non ne furono gli iniziatori. Il culto dell’Arcangelo era già attestato in Irlanda da circa quattro secoli.

Questo significa che, mentre il Medioevo europeo stava ancora definendo molte delle sue grandi rotte spirituali, l’Irlanda aveva già accolto Michele all’interno della propria visione religiosa. Non come figura secondaria, ma come protettore delle anime, difensore contro i demoni, combattente escatologico, guida nel giudizio e presenza costante nella preghiera monastica.

Uno dei luoghi più emblematici di questa devozione è senza dubbio Skellig Michael, lo straordinario monastero sorto su uno scoglio, un isolotto, di 218 metri di altitudine, al largo della costa sud-occidentale irlandese. Un luogo estremo, difficile, quasi sospeso ai margini del mondo conosciuto. Giraldo de Barri, nella sua Topographia Hibernica, terminata nel 1188, lo descrive come un sito di antica devozione micaelica, associandolo anche a un racconto miracoloso: una pietra che si riempiva quotidianamente di vino per la celebrazione eucaristica. Tuttavia, come osserva Picard, questo racconto va trattato con prudenza, anche perché Giraldo probabilmente non visitò direttamente il sito.

Dal punto di vista documentario, il monastero di Skellig Michael viene generalmente collocato tra la fine dell’VIII e l’inizio del IX secolo. La prima attestazione scritta esplicita del “Roc de Michel” compare però solo nel 1044, motivo per cui molti studiosi hanno proposto una datazione prudente dell’introduzione del culto micaelico sullo scoglio tra il 950 e il 1050. Picard, tuttavia, ritiene probabile che la devozione a San Michele fosse presente già dall’inizio del IX secolo.

E qui il discorso si fa particolarmente interessante.

Perché Skellig Michael non è solo un monastero. È un’immagine potente della spiritualità irlandese: isolamento, mare, roccia, ascesi, confine, aldilà. Il sito si trova ai margini estremi dell’isola, vicino a luoghi marini che nella tradizione irlandese erano legati al mondo ultraterreno. In un simile paesaggio, la figura di Michele trovava un terreno naturale. L’Arcangelo che protegge l’anima nel passaggio della morte, che combatte i demoni, che accompagna il cristiano nel giudizio finale, diventava perfettamente coerente con un luogo fisicamente e simbolicamente posto sulla soglia.

Ma le prime testimonianze irlandesi del culto micaelico non vengono dal sud-ovest. Arrivano dalla costa orientale. Il testo più antico è l’inno latino In trinitate spes mea, composto da Colmán mac Murchon, morto prima del 736. In questo inno Michele viene presentato come arcangelo psicopompo: accoglie l’anima nel momento della morte, la difende dagli assalti dei demoni e la conduce verso il paradiso.

Questa immagine non è marginale. Si inserisce in un interesse escatologico molto forte, già presente nell’Irlanda di quel periodo. Michele non è soltanto il guerriero celeste che sconfigge il male, ma colui che interviene nel destino ultimo dell’uomo. È difensore, guida, giudice, protettore nel momento più fragile e decisivo dell’esistenza cristiana.

Alcuni testi irlandesi presentano Michele in opposizione a Satana, come angelo del popolo eletto e difensore contro l’Anticristo. Anche l’interpretazione del suo nome, “chi è come Dio?”, rientra pienamente in questa lettura. Nell’VIII secolo, quando gli Irlandesi elaborarono una propria identità leggendaria di popolo eletto e crebbero le attese escatologiche, questa figura assunse un valore ancora più forte. Michele diventò, in qualche modo, l’Arcangelo più adatto a rappresentare un cristianesimo monastico combattivo, penitenziale, proteso verso l’aldilà e profondamente consapevole della lotta spirituale.

In questo processo ebbe un ruolo decisivo il movimento dei Céli Dé, sviluppatosi tra il 730 e il 750. Non si trattava semplicemente di un ordine monastico, ma di un movimento ascetico interno al rinnovamento di alcuni monasteri. I Céli Dé, letteralmente “clienti di Dio”, rifiutavano forme di dipendenza secolare o ecclesiastica e praticavano obblighi particolarmente severi di digiuno, preghiera e mortificazione.

Uno dei centri principali di questo ambiente fu Tallaght, monastero fondato da Máelruain alla fine degli anni 760. Proprio a Tallaght il culto di Michele assunse un rilievo straordinario. Máelruain compose un inno abecedario in onore dell’Arcangelo, Archangelum mirum magnum, nel quale Michele viene presentato soprattutto nel suo aspetto militare ed escatologico: difensore, giudice, combattente contro l’Anticristo, figura centrale nel destino finale dell’umanità.

Non si trattava di una devozione chiusa nei confini dell’isola. Picard osserva infatti che l’inno circolò presto anche sul continente, poiché è conservato in un manoscritto di area renana, legato a Reichenau. Ancora una volta, l’Irlanda non appare come una periferia isolata, ma come un centro capace di produrre testi, spiritualità e modelli destinati a muoversi nello spazio europeo.

E il Gargano?

Il Gargano entra con forza proprio nei martirologi composti a Tallaght prima della fine dell’VIII secolo. Questi testi celebrano entrambe le principali feste micaeliche: il 9 maggio, con riferimento alla rivelazione di Michele sul Monte Gargano, e il 29 settembre, con riferimento alla dedicazione della basilica micaelica garganica. Le glosse irlandesi chiariscono il legame con la leggenda del Gargano: il toro, la freccia che torna indietro, la manifestazione dell’Arcangelo in Occidente.

Questo è un punto fondamentale.

Significa che, già nell’Irlanda altomedievale, il Gargano non era un luogo remoto o sconosciuto. Era entrato nella memoria liturgica, nei testi, nella preghiera, nell’immaginario monastico. Le omelie irlandesi medievali conservano versioni più complete della leggenda garganica e mettono insieme materiali sulla rivelazione dell’Arcangelo, sulla costruzione del santuario, sul ruolo di Michele come difensore contro il demonio e giudice finale.

Non siamo di fronte a un dettaglio marginale, ma a un ponte spirituale vero e proprio.

A Tallaght, la devozione micaelica non era soltanto celebrata nelle feste annuali. Era pratica quotidiana. Secondo la regola del monastero, ogni giorno i monaci recitavano l’intero Salterio inserendo tra i salmi una breve litania con i nomi di Michele, Maria e del santo celebrato in quel giorno. Picard osserva che i monaci di Tallaght invocavano “Sancte Michael ora pro nobis” oltre 27.000 volte l’anno, molto più delle invocazioni riservate a santi come Patrizio o Brigida.

In riferimento al 9 maggio:

“Foillsigud mór Michéil

don bith, ba scél promthae”.

La rivelazione sul Monte Gargano:

“Comad hé scél Gargain forathmentar hic: quando quaesivit aliquis suum taurum et misit sagittam in taurum et sua sagitta in semetipsum rediit, et per hoc signum manifestatus est Michael occidenti.”

In riferimento alla data del 29 di settembre:

“La gléo fri draic n-dálach

do Michél balc búadach,

ar-sil Ancrist n-írach

in míl slis-gel slúagach.”

Ogni giorno i monaci recitavano preghiere inserendo spesso i nomi di Michele e di Maria, più i santi celebri del giorno:

“Fa beus do Mhaol Dithreibh Sancte Michael ora pro nobis, Sancta Maria ora pro nobis, idir gaeh da shalm dona tri chaogad salm, et maille ríu sin adeireadh se ainm an naoimh sa feil do biodh ar an la sin idir gach da shalm; mas feil Patraig i, adeireadh se Sancte Patricii ora pro nobis, mas feil Brighde, Sancta Brigida ora pro nobis, et marsin gach aon naom oile sa feusda tigeadh aran la.”

Questo dato impressiona.

Non perché vada letto in termini puramente quantitativi, ma perché rivela la profondità di una devozione. Michele era continuamente chiamato, invocato, inserito nel respiro quotidiano della comunità. Non appariva solo nelle grandi celebrazioni, ma accompagnava il monaco nella sua giornata, nella preghiera, nella lotta interiore, nella ricerca di protezione.

L’inno di Colmán a Michele veniva inoltre recitato più volte al giorno, alternato a un inno mariano. Entrambi erano percepiti come strumenti di protezione spirituale. Questo accostamento tra Michele e Maria, nella preghiera quotidiana, mostra ancora una volta quanto l’Arcangelo fosse inserito nel cuore della vita religiosa irlandese.

Ma perché proprio Michele?

La risposta sta nella natura stessa della spiritualità monastica irlandese. Come emerge dal testo di Alberto Cavallini, il monachesimo irlandese dell’alto medioevo era segnato da una forte tensione ascetica, penitenziale ed eremitica. Già dalla fine del VI secolo si diffonde l’eremitismo. Nei monasteri non tutti i monaci erano chierici: solo alcuni svolgevano funzioni liturgiche, mentre molti erano laici consacrati. L’ideale dominante era quello della militia, cioè del monaco come “soldato di Cristo”.

Questo modello prevedeva forme diverse di martirio. Non soltanto quello cruento, del sangue, ma anche il martirio “bianco”, rappresentato dalla rinuncia al mondo, e quello “verde”, legato alla durezza della disciplina ascetica. La vita monastica diventava così una battaglia spirituale continua, combattuta con digiuni, veglie, prostrazioni, lavoro, penitenza, preghiera e distacco.

In un simile contesto, Michele era la figura ideale. L’Arcangelo guerriero, difensore contro Satana, protettore nel giudizio finale, guida delle anime, si accordava perfettamente con una spiritualità che vedeva l’esistenza come combattimento e purificazione.

La pratica della penitenza occupava in Irlanda un ruolo centrale. Entrare nella vita monastica significava anche entrare nell’ordo paenitentium, in uno stato di continua purificazione. La confessione non era solo un sacramento, ma anche un esercizio ascetico frequente e strutturato. Da questa tradizione nacquero i penitenziali, repertori di peccati e relative pene, destinati a influenzare profondamente la formazione delle coscienze medievali e a diffondersi anche oltre l’Irlanda, fino all’Italia e alla Spagna.

Accanto alla penitenza, vi era l’ascesi. Digiuni organizzati secondo cicli ispirati a Elia, Gesù e Mosè; mortificazioni fisiche; veglie notturne; immersioni in acqua fredda; lavoro estenuante; prostrazioni ripetute. Tutto concorreva a fare del monaco un uomo in lotta contro se stesso e contro le potenze del male.

Ma il monaco irlandese non era solo un penitente chiuso nel monastero. Era spesso anche un pellegrino.

Il “peregrinare nel nome del Signore” non era un semplice viaggio. Era una rinuncia, un’offerta, una forma di esilio volontario. In una società in cui i legami familiari erano fortissimi, lasciare la propria terra significava compiere un sacrificio profondo. Il pellegrino diventava straniero, si staccava dalla propria condizione sociale, affrontava fatiche, pericoli e incertezze. Cercava la solitudine, ma al tempo stesso poteva diventare missionario, portatore del Vangelo, fondatore di comunità.

In questo quadro si inseriscono figure come Pascasio, Frediano e Cataldo, esempi di una spiritualità che vedeva nel movimento e nello sradicamento una via privilegiata di santificazione.

Ed è proprio qui che il Gargano assume un valore particolare.

Il santuario di San Michele, già tra VII e VIII secolo, godeva di una fama europea. Le testimonianze dei pellegrini irlandesi incise nelle pietre della basilica confermano la diffusione del culto micaelico e il suo legame con il mondo nordico. Il termine peregrinus, utilizzato in queste iscrizioni, non indica soltanto un viaggiatore, ma colui che ha rinunciato alla propria condizione per diventare, in un senso profondamente spirituale, “straniero di Dio”.

Questo è un passaggio essenziale.

Perché il pellegrino irlandese che giungeva al Gargano non era semplicemente un devoto in cammino verso un santuario famoso. Era l’espressione vivente di una spiritualità che faceva dell’esilio, della penitenza, della preghiera e della protezione angelica gli elementi fondamentali della propria identità religiosa.

Il Gargano, allora, non era solo una meta. Era un luogo perfettamente coerente con quella visione.

Una montagna sacra. Una grotta. Un santuario legato a una manifestazione angelica. Un luogo in cui Michele non veniva ricordato come santo lontano, ma come presenza attiva, difensore, giudice, protettore, guida. Per monaci che invocavano Michele migliaia di volte l’anno, che lo vedevano come difensore dell’anima e combattente contro il demonio, arrivare al Gargano significava incontrare uno dei cuori pulsanti della propria devozione.

La diffusione del culto di San Michele è attestata anche da fonti liturgiche come l’Old English Martyrology e il Martirologio di Usuardo, che ricordano la festa dell’apparizione micaelica sul Gargano. Questo dimostra come il santuario fosse inserito in una rete spirituale e culturale capace di unire l’Europa cristiana al di là delle divisioni politiche e linguistiche.

Non più solo Roma come centro esclusivo della memoria sacra, ma una geografia più ampia, fatta di isole, montagne, grotte, monasteri, strade, mari e pellegrini.

Graham Jones, studiando il culto di Michele in Britannia, offre un ulteriore elemento di riflessione. La diffusione dell’Arcangelo non può essere compresa solo all’interno della storia del cristianesimo istituzionale. Essa va letta anche in relazione a luoghi, calendari, pratiche e strutture simboliche più antiche, spesso precristiane, che non furono semplicemente cancellate, ma reinterpretate.

I luoghi micaelici si concentrano spesso in aree cariche di valore: rive di fiumi, estuari, sorgenti, zone umide, alture, colline, tumuli. Spazi che, prima della cristianizzazione, erano già percepiti come punti di contatto tra mondo umano e dimensione divina o soprannaturale. In questi contesti, l’associazione tra Michele e l’acqua assume un’importanza particolare. Le acque erano luoghi di guarigione, purificazione, passaggio e comunicazione con l’aldilà. Il cristianesimo, introducendo il battesimo come rito fondamentale, si innestò spesso su sensibilità già esistenti.

Michele, come figura angelica legata alla guarigione, alla protezione, alla purificazione e alla lotta contro il male, si prestava perfettamente a questa trasformazione. Non cancellava necessariamente il valore precedente dei luoghi, ma lo riorientava in chiave cristiana.

In questo contesto Michele, psicopompo e combattente contro le forze del male, poteva assumere il ruolo di mediatore tra vivi e morti, tra ordine e caos, tra vita presente e destino ultraterreno. È un elemento da trattare con prudenza, ma anche da non sottovalutare.

La forza del culto micaelico sta proprio in questa capacità di attraversare confini. Confini geografici, come quelli tra Irlanda, Britannia, continente e Gargano. Confini spirituali, tra vita e morte, peccato e salvezza, cielo e terra. Confini culturali, tra tradizioni precedenti e nuova fede cristiana.

Anche il rapporto tra monachesimo irlandese e territorio offre spunti affascinanti. Cavallini richiama il tema dei “pagghièr”, costruzioni in pietra utilizzate come celle monastiche, suggerendo un possibile collegamento con le abitazioni dei monaci irlandesi, come quelle di Skellig Michael. Si tratta di un’ipotesi che apre prospettive interessanti sul possibile trasferimento di modelli culturali e architettonici tra Irlanda e Gargano. Le celle in pietra, in questa lettura, non sarebbero semplici strutture funzionali, ma segni concreti di una vita ascetica costruita nella durezza, nella solitudine e nel rapporto diretto con il paesaggio.

Naturalmente, bisogna mantenere prudenza. Non tutto può essere trasformato in prova. Non ogni somiglianza è necessariamente una derivazione. Ma proprio la prudenza rende più affascinante il quadro. Perché ciò che emerge dalle fonti non è una fantasia, ma una rete di contatti, devozioni, testi, viaggi, pratiche e memorie.

Alla fine dell’VIII secolo, secondo Picard, il culto di San Michele era già solidamente impiantato in Irlanda. L’Arcangelo aveva un ruolo centrale nell’escatologia irlandese: non solo figura del paradiso, ma protettore contro cataclismi, demoni e pericoli del giudizio. La sua espansione sembra partire da ambienti monastici orientali dell’isola e raggiungere poi il sud-ovest, dove Skellig Michael diventerà il principale santuario micaelico irlandese.

Parallelamente, il Gargano era già entrato nella liturgia e nella memoria di quei monaci. La leggenda garganica veniva conosciuta, glossata, raccontata, celebrata. Le feste dell’Arcangelo erano ricordate nei martirologi. I pellegrini irlandesi giungevano fino alla montagna sacra dell’Adriatico. Le iscrizioni ne conservavano il passaggio.

E allora la domanda nasce spontanea.

Che cosa vedeva un monaco irlandese nel Gargano?

Probabilmente non vedeva soltanto una meta lontana. Vedeva una conferma. Vedeva la montagna dell’Arcangelo che già invocava ogni giorno. Vedeva il luogo occidentale della sua manifestazione. Vedeva la grotta del difensore delle anime, del combattente celeste, del giudice finale. Vedeva un punto della terra in cui il cielo sembrava essersi lasciato toccare.

E forse, proprio per questo, il legame tra Irlanda e Gargano non deve stupirci.

Perché entrambe queste realtà parlano lo stesso linguaggio: quello della soglia.

Skellig Michael è soglia tra terra e oceano, tra mondo abitato e deserto marino, tra vita monastica e aldilà. Il Gargano è soglia tra pianura e montagna, tra roccia e grotta, tra visibile e invisibile, tra pellegrinaggio terreno e protezione celeste.

In mezzo, i monaci. Uomini che lasciavano tutto per diventare stranieri di Dio. Uomini che pregavano, digiunavano, camminavano, attraversavano mari e terre, portando con sé libri, inni, litanie, paure, speranze e una devozione profondissima per l’Arcangelo.

Questa storia non ci parla soltanto del passato. Ci ricorda che il Gargano, per secoli, non fu un luogo periferico, ma uno dei grandi nodi della spiritualità europea. Un luogo capace di attirare uomini provenienti da terre lontanissime, legati da una stessa idea del sacro, della penitenza, della salvezza e del destino dell’anima.

Seguire le tracce dei monaci irlandesi sul Gargano significa allora leggere la montagna con occhi più ampi. Non solo come territorio locale, non solo come santuario regionale, ma come crocevia di una geografia spirituale che univa l’Irlanda, la Britannia, il continente e l’Italia meridionale.

E forse è proprio questo il fascino più grande di questa ricerca.

Scoprire che, tra il vento dell’Atlantico e la roccia garganica, tra gli scogli di Skellig e la grotta di Monte Sant’Angelo, tra i salmi recitati a Tallaght e le iscrizioni lasciate dai pellegrini, correva una sorta di legame invisibile ma tenacissimo.

Un legame fatto di fede, viaggio, ascesi e memoria.

Una legame che aveva un nome preciso.

Michele.

Fotografie : G. Barrella, Google Earth.

Fonti :

– «La diffusion du culte de Saint Michel en Irlande médiéval», J.M. Picard (Culto e Santuari di San Michele nell’Europa medievale”, BIBLIOTHECA MICHAELICA).

– “The cult of Michael the Arcangel in Britain”, G. Jones (Culto e Santuari di San Michele nell’Europa medievale”, BIBLIOTHECA MICHAELICA).

– “PASCASIO, asceta irlandese e il monachesimo pre-pulsanese sul Gargano”, A. Cavallini (Collana “Documenta Inedita” di Storia della Città di Monte Gargano Vol. 1)