Dal carcere alla laurea in Giurisprudenza: la rinascita di G. e la detenzione come opportunità concreta di riscatto.

Giovanni, nome di fantasia per proteggere la sua identità, si è laureato in Giurisprudenza con 110 e lode. Ciò che rende la sua storia straordinaria non è solo il risultato accademico, bensì il contesto in cui è maturato. Giovanni ha studiato e ha scritto la sua tesi in carcere. Anni prima, si era costituito spontaneamente a Bollate per saldare un debito con la giustizia, legato a un episodio risalente a oltre dieci anni prima. Giovanni toccando il fondo si è dato la spinta per risalire. Proprio dietro le sbarre, infatti, ha rimesso insieme i pezzi della sua vita e ha trovato la forza di costruire il suo futuro, trasformando il tempo della detenzione in un’occasione di riscatto.