Economia

Da Autodrive tutta la nuova gamma DR

Redazione19 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA – Nel nuovo showroom Autodrive puoi scoprire e provare l’intera gamma:

DR 3
Compatta, agile e ideale per la mobilità urbana quotidiana.

DR 5
Equilibrata e versatile, perfetta per la famiglia e il tempo libero.

DR 6
Spaziosa, elegante e tecnologica, pensata per chi cerca il massimo in termini di comfort e design.

💥 Offerte lancio e finanziamenti su misura

Le promo lancio DR da Autodrive sono accompagnate da piani finanziari flessibili, con rate comode studiate in base alle esigenze di ogni cliente.

Il nostro team è a disposizione per costruire la soluzione più adatta a te, in modo semplice e trasparente.

📍 Vieni da Autodrive e prova la nuova gamma DR

La rivoluzione DR non si racconta: si vive.
Da Autodrive puoi:
• provare su strada DR 3, DR 5 e DR 6
• ricevere una consulenza dedicata
• scoprire tutti i dettagli delle offerte lancio
• scegliere il piano finanziario più adatto a te

👉 La nuova era DR inizia da Autodrive.
Vieni in concessionaria e approfitta delle promo lancio prima che terminino.

Autodrive. Il futuro dell’auto, oggi. 🚀

Redazione19 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©