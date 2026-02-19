Da Autodrive tutta la nuova gamma DR
MANFREDONIA – Nel nuovo showroom Autodrive puoi scoprire e provare l’intera gamma:
DR 3
Compatta, agile e ideale per la mobilità urbana quotidiana.
DR 5
Equilibrata e versatile, perfetta per la famiglia e il tempo libero.
DR 6
Spaziosa, elegante e tecnologica, pensata per chi cerca il massimo in termini di comfort e design.
⸻
💥 Offerte lancio e finanziamenti su misura
Le promo lancio DR da Autodrive sono accompagnate da piani finanziari flessibili, con rate comode studiate in base alle esigenze di ogni cliente.
Il nostro team è a disposizione per costruire la soluzione più adatta a te, in modo semplice e trasparente.
⸻
📍 Vieni da Autodrive e prova la nuova gamma DR
La rivoluzione DR non si racconta: si vive.
Da Autodrive puoi:
• provare su strada DR 3, DR 5 e DR 6
• ricevere una consulenza dedicata
• scoprire tutti i dettagli delle offerte lancio
• scegliere il piano finanziario più adatto a te
⸻
👉 La nuova era DR inizia da Autodrive.
Vieni in concessionaria e approfitta delle promo lancio prima che terminino.
Autodrive. Il futuro dell’auto, oggi. 🚀