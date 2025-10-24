Cultura è Cittadinanza, un dialogo per la crescita di Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Fondazione Re Manfredi presenta la serata dedicata a Cultura è Cittadinanza, libro di Ledo Prato. L’appuntamento è fissato per giovedì 30 ottobre alle 18:30 nella sede della Biblioteca comunale di Manfredonia, nel Palazzo dei Celestini: un incontro pubblico pensato per mettere al centro il ruolo della cultura come strumento di partecipazione, rigenerazione sociale e diffusione del benessere.

Cultura è Cittadinanza: temi preziosi per il territorio

Il saggio di Prato, costruito come conversazione con Paolo Di Paolo e corredato dalla postfazione di Giuseppe De Rita, offre chiavi concrete per ripensare le istituzioni culturali: non semplici erogatrici di servizi, ma attori capaci di favorire coesione, contrastare le diseguaglianze e rendere possibili pratiche di cittadinanza attiva. La serata intende stimolare un confronto operativo su questi temi e valutare possibili percorsi per la città di Manfredonia.

Fondazione Re Manfredi: il progetto

La Fondazione Re Manfredi inserisce l’iniziativa nel proprio programma di attività sul territorio, confermando l’impegno nel promuovere occasioni di riflessione e partecipazione aperte a istituzioni, operatori culturali e cittadini. L’incontro vuole essere uno spazio di dialogo diretto, utile sia per chi già opera nel settore culturale sia per chi desidera avvicinarsi al dibattito con curiosità e responsabilità civica. La Fondazione crede fermamente che lo sviluppo futuro del turismo dipenda dai cittadini residenti e dalla loro capacità di prendersi cura della propria terra.

La popolazione è calorosamente chiamata a prendere parte alla discussione che seguirà la presentazione. Sarà, inoltre, presto disponibile l’intero programma delle nuove iniziative della Fondazione.

Ufficio stampa

Fondazione Re Manfredi