Politica Manfredonia
Manfredonia, Delle Rose: “In bocca al lupo ai due neo-assunti”
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Manfredonia, Delle Rose: “In bocca al lupo ai due neo-assunti”
Un grande in bocca al lupo ai nuovi istruttori amministrativo-contabili che oggi iniziano il loro percorso nel nostro Comune. Con l’arrivo dei dottori Niro e Russo, proseguiamo con determinazione il piano di rinnovo dell’organico, inserendo professionalità pronte a mettersi al servizio della comunità nei gangli vitali dell’Ente.
Buon lavoro a entrambi, la città conta su di voi!
Assessora al personale Sara Delle Rose