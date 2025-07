Cristina Plevani è stata male dopo l’Isola dei famosi: “Antibiotici e antidolorifici, ora sto bene”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Proprio come molti naufraghi che hanno partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei famosi anche Cristina Plevani ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute dopo che il suo percorso in Honduras si è concluso.

Sul suo profilo Instagram la vincitrice del reality ha aggiornato i suoi tantissimi fan in merito alle sue condizioni di salute dicendo che dormire su una stuoia all’Isola dei famosi le aveva fatto bene. In che modo? Non aveva più dolori alle cervicali, al trapezio e alle spalle ma da quando è tornata sul divano i dolori sono tornati. Ha anche rivelato di aver dormire a terra su un tappeto per stare meglio.

Cristina Plevani ha fatto controlli e preso medicinali dopo l’Isola dei famosi, cosa ha detto ai fan

Chiacchierando con i suoi seguaci l’ex naufraga ha raccontato di aver avuto un dolore fortissimo al seno e una placca dura sulla parte superiore. Preoccupata ha fatto una mammografia ma fortunatamente non era niente di grave.

A differenza di altri ex naufraghi per lei non è stato necessario il ricovero in ospedale, ha solo presto antidolorifici e antibiotici per tre giorni e ora sta bene. Cristina Plevani ha poi rivelato: “Per completare il mio quadro clinico vi dico anche che ho il labbro inferiore tutto tagliato, con piaghe e croste, penso anche ci sia l’herpes“.