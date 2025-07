Cristina Plevani confessa: “Mai pensato di partecipare all’Isola, ho accettato perché…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La finale dell’Isola dei famosi è andata in onda una settimana fa e ha visto come vincitrice Cristina Plevani. Quando è stato fatto il suo nome è apparsa super emozionata, aveva pensato di poter essere la vincitrice ma in quel momento ha pensato che avrebbe vinto Mario Adinolfi.

Il suo percorso è stato molto apprezzato, i telespettatori avevano avuto modo di conoscerla durante la prima edizione del Grande Fratello nel 2000 e in molti hanno subito tifato per lei non appena hanno scoperto che sarebbe approdata in Honduras.

Cristina Plevani rivela perché ha deciso di partecipare all’Isola dei famosi

In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni la vincitrice dell’Isola dei famosi ha chiaramente detto che partecipare al reality non era mai stato nei suoi piani. Ha fatto sapere che prima di quest’anno la produzione non glielo aveva mai nemmeno proposto.

Cristina Plevani con ironia ha fatto sapere che lei sta bene a casa sua sul divano, infatti quando è sbarcata in Honduras non era carica come gli altri naufraghi. Ma allora come mai ha partecipato all’Isola dei famosi? In merito a ciò ha rivelato: “Ho accettato di partecipare solo perché cadeva nei 25 anni da quella mia vittoria”.