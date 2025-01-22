Corona e la compagna spiazzano: "Un altro figlio e poi ci lasceremo"

Fabrizio Corona è al settimo cielo per la nascita del suo secondogenito, Thiago, avvenuta il 21 dicembre. In un'intervista a Chi, l'imprenditore 50enne ha condiviso la sua gioia insieme alla compagna,...

Fabrizio Corona è al settimo cielo per la nascita del suo secondogenito, Thiago, avvenuta il 21 dicembre. In un'intervista a Chi, l'imprenditore 50enne ha condiviso la sua gioia insieme alla compagna, Sara Barbieri, 24 anni, con cui la relazione è in piena fioritura. Nonostante la differenza d'età, Sara minimizza il fattore anagrafico, descrivendo Fabrizio come un "eterna Peter Pan" sempre sorridente e coinvolgente.

Corona e la sua compagna parlano del loro futuro

La giovane modella rivela che inizialmente la notizia della loro relazione ha causato preoccupazione tra i suoi genitori, ma ora la situazione è migliorata e c'è un buon rapporto tra Fabrizio e la sua famiglia. Riguardo a un possibile matrimonio, Corona scherza sulla durata della loro relazione, prevedendo di avere un altro figlio ma con la consapevolezza che dopo 4 o 5 anni potrebbero separarsi, pur riconoscendo sempre l'amore reciproco.

Sara esprime il desiderio di avere una bambina, sottolineando che l'arrivo di Thiago ha portato equilibrio nella loro vita. Ha anche parlato del suo passato, rivelando di aver affrontato disturbi alimentari, ma ora si sente pronta a riprendere gli studi in psicologia. Fabrizio, parlando del primogenito Carlos, 22 anni, ha affermato che la nuova dinamica familiare contribuisce al benessere di tutti, sottolineando l'importanza dei legami tra fratelli e sorelle. Con un nuovo equilibrio, la coppia guarda al futuro con speranza e determinazione.