Corona di nuovo padre: è nato Thiago

Fabrizio Corona è diventato padre per la seconda volta: il 21 dicembre 2024 è nato il suo secondogenito, Thiago, a Milano. Il piccolo è venuto al mondo qualche giorno prima della data prevista, che co...

Fabrizio Corona è diventato padre per la seconda volta: il 21 dicembre 2024 è nato il suo secondogenito, Thiago, a Milano. Il piccolo è venuto al mondo qualche giorno prima della data prevista, che coincidava con il Natale. La compagna di Corona, Sara Barbieri, di 24 anni, ha condiviso sui social un'immagine dell'ingresso della sala parto, anticipando così l'arrivo del bambino.

La nascita di Thiago, il secondo genito di Corona

L'ex manager dei paparazzi ha celebrato la nascita di Thiago con un tenero video su Instagram, in cui lo culla dolcemente sul suo petto, trasmettendo momenti di affetto e gioia. Per Corona, 50 anni, si tratta di un evento significativo, essendo già padre di Carlos, nato 22 anni fa dalla relazione con l'ex moglie Nina Moric. I rapporti con la modella croata, una volta turbolenti, sono migliorati e entrambi hanno accolto con entusiasmo l'arrivo di Thiago.

In passato, Corona aveva espresso il desiderio di avere una femmina, affermando di non volere un altro maschio. Tuttavia, il suo sogno non si è avverato e ha deciso di adottare un approccio più sereno riguardo al nome del bambino. Ora, la famiglia allargata si prepara a vivere questo nuovo capitolo della loro vita.