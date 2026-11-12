Forbidden fruit quando chiude su Canale 5? La scelta di Mediaset

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Forbidden fruit è tra gli sceneggiati più seguiti delle reti Mediaset. In onda da oltre un anno, le storie di Yildiz e Ender hanno catturato sempre più pubblico su Canale 5, registrando in media 2 milioni di telespettatori. Un grande successo che è destinato a far compagnia agli italiani ancora per qualche tempo. Secondo alcuni rumors trapelati in rete si apprende che le ultime puntate di Forbidden fruit dovrebbero andare in onda nel 2027 salvo cambi di programmazione dell’ultimo minuto. In Italia, Mediaset sta attualmente trasmettendo il finale della quarta stagione delle sei in totale. Per questo motivo, i telespettatori potranno dormire sogni tranquilli visto che Yildiz e Ender continueranno ad intrattenerli per ancora diversi mesi.

Forbidden fruit, le ultime puntate previste per il 2027

Le ultime puntate di Forbidden fruit dovrebbe essere trasmesse nel 2027 in prima visione sui teleschermi di Canale 5. La serie tv ha saputo conquistare la maggior parte degli italiani grazie ad una trama accattivante con protagoniste Yildiz, Ender e Sahika. Nel frattempo a breve la rete ammiraglia Mediaset manderà in onda il finale della quarta stagione dove accadranno innumerevoli colpi di scena. Le anticipazioni narrano che Sahika perderà la vita per mano di Cansu. Ender e Yildiz, invece, uniranno le forze per smascherare Hasan Ali dopo aver scoperto che porta avanti dei traffici illeciti. Le due donne raggiungeranno l’abitazione dell’uomo dove tutti verranno sorpresi dall’esplosione di una bomba.

Cansu di Forbidden fruit (Screen Mediaset Infinity)