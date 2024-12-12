Chiara Ferragni incinta? Parla Corona

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera stanno vivendo una storia d’amore che sembra sbocciare in modo vibrante, come testimoniano le recenti rivelazioni di Fabrizio Corona. Ospite di Gurulandia...

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera stanno vivendo una storia d’amore che sembra sbocciare in modo vibrante, come testimoniano le recenti rivelazioni di Fabrizio Corona. Ospite di Gurulandia, Corona ha preannunciato che la coppia annuncerà l'arrivo di un bambino ad aprile 2025, affermando: «Entro aprile del 2025, Chiara Ferragni e Provera annunceranno di aspettare un bambino!». Questa notizia arriva in un momento di rinascita per Ferragni, dopo le vicissitudini legate alla sua separazione da Fedez e ai recenti eventi che hanno segnato la sua vita.

Il regalo di Tronchetti Provera a Chiara Ferragni

Secondo fonti vicine alla coppia, Tronchetti Provera ha già fatto un regalo di Natale speciale a Chiara: un anello di valore considerevole. La Ferragni ha presentato Giovanni ai suoi figli, Leone e Vittoria, descrivendolo come «l'amico di mamma», segno di un’integrazione sempre più profonda nella loro vita familiare.

Corona ha sottolineato l'importanza di questo nuovo legame, definendo Giovanni non solo un fidanzato, ma «il compagno di vita» di Chiara. Con queste parole, l’ex paparazzo ha espresso il suo sostegno alla nuova felicità della influencer, augurandole il meglio per il futuro.