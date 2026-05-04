Helena Prestes, dolce messaggio da due ex gieffine: ecco quale

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Helena Prestes è stata tra le grandi protagoniste del Grande fratello 2024. La modella brasiliana si trova attualmente in America per impegni di lavoro. In queste ore, la compagna di Javier Martinez è finita al centro di un dolce messaggio da parte di due ex gieffine, che avevano condiviso con lei l’esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia. In particolare, Stefania Orlando ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui fa un aperitivo insieme ad Amanda Lecciso. La donna ha allegato il tutto alla seguente didascalia: “manchi solo tu“, taggando Helena Prestes. Le due donne sono rimaste in ottimi rapporti con la compagna di Javier Martinez in seguito all’esperienza fatta in televisione.

Stefania Orlando e quelle parole per Helena Prestes a Verissimo

Stefania Orlando non è nuova a compiere gesti del genere nei confronti della modella brasiliana. Qualche settimana fa, l’ex compagna di Andrea Roncato ha sorpreso Helena Prestes in occasione della sua ospitata a Verissimo. In quell’occasione, la donna aveva usato parole di grande stima nei confronti della 35enne di San Paolo, tanto da dichiarare: “Io e lei ci siamo conosciute all’interno del Grande fratello, quel luogo dove molte persone sostengono che non possono nascere amicizie o amori autentici. Quando sono entrata nella casa gli occhi di Helena avevano uno sguardo diverso dagli altri come se fossero pieni di felicità di vedermi mi vedeva come una persona che poteva darle dei buoni sicuri.“