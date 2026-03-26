Contratto scuola, firma il 1° aprile: quando arrivano i soldi?

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Le ultime notizie del 26 marzo 2026 chiariscono finalmente il quadro: il rinnovo del contratto scuola è entrato nella fase decisiva e la data del 1° aprile non è più solo un’ipotesi. Dopo l’incontro del 24 marzo all’Aran e con le lavorazioni NoiPA già avviate per gli stipendi di aprile, iniziano a delinearsi tempistiche più concrete su aumenti e arretrati. Ma attenzione: tra firma e soldi in busta paga, il passaggio non sarà immediato.

Le informazioni più aggiornate parlano chiaro: il 1° aprile potrebbe segnare la chiusura della parte economica del contratto 2025-2027, con aumenti medi intorno ai 130-140 euro mensili e arretrati accumulati sul biennio 2025-2026.

Il punto decisivo, però, è cosa succede dopo. NoiPA ha da poco avviatmo l’emissione ordinaria degli stipendi previsti nel mese diaprile: una macchina complessa che dimostra come ogni variazione richieda settimane di lavorazione prima di diventare effettiva.

Per questo motivo, anche con firma immediata, gli aumenti difficilmente compariranno nel cedolino di aprile. Lo scenario più realistico, confermato dalle ultime indicazioni, è uno slittamento ai mesi successivi.

Le ipotesi più concrete sono tre. La prima, più ottimistica, prevede aumenti visibili già a maggio. La seconda, oggi la più accreditata, sposta tutto a giugno, mese in cui potrebbero arrivare anche gli arretrati. Ed è proprio questa l’indicazione più forte emersa dalle notizie delle ultime 48 ore: NoiPA sarebbe in grado di liquidare gli arretrati proprio a giugno.

C’è poi una terza possibilità, meno favorevole ma sempre possibile: uno slittamento ulteriore a luglio, legato ai tempi tecnici di recepimento del contratto.

Un elemento è però certo: il sistema NoiPA non lavora in tempo reale. Le emissioni seguono un calendario preciso, con stipendi elaborati settimane prima del pagamento e cedolini pubblicati solo a metà mese.

Tradotto: anche se il contratto viene firmato il 1° aprile, serviranno almeno uno o due mesi per vedere gli effetti concreti.

In sintesi, la risposta che tutti cercano è meno immediata di quanto si speri: firma ad aprile, primi aumenti tra maggio e giugno, arretrati molto probabilmente a giugno. Il resto dipenderà, come sempre, dai tempi della macchina amministrativa.