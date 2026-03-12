Aumenti stipendi scuola: fino a 416 euro per i docenti e 303 euro per il personale ATA

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il sistema di rinnovo dei contratti nel comparto scuola sta entrando in una fase nuova che potrebbe portare aumenti significativi per docenti e personale ATA. Secondo le stime legate ai cicli contrattuali in corso, gli incrementi complessivi degli stipendi potrebbero arrivare fino a 416 euro mensili per gli insegnanti e 303 euro per il personale ATA, considerando l’effetto combinato dei rinnovi contrattuali previsti nei prossimi anni.

Questi aumenti non derivano da un unico intervento, ma dal risultato di più rinnovi contrattuali consecutivi che coprono diversi trienni. L’obiettivo dichiarato dal governo e dalle parti sociali è garantire una maggiore continuità nei rinnovi dei contratti della scuola, evitando lunghi periodi senza adeguamenti salariali.

Il rinnovo del contratto scuola 2022-2024

Un primo passo è stato il rinnovo del Contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024, che ha introdotto aumenti medi degli stipendi per il personale scolastico.

In base alle tabelle previste dal contratto:

i docenti hanno ottenuto incrementi medi di circa 144 euro lordi mensili

hanno ottenuto incrementi medi di circa il personale ATA ha ricevuto aumenti medi di circa 105 euro lordi al mese.

Gli aumenti effettivi possono variare in base a diversi fattori, tra cui l’anzianità di servizio, il ruolo ricoperto e il grado di scuola in cui si insegna. In molti casi sono stati previsti anche arretrati, maturati nel periodo precedente alla firma del contratto.

Il prossimo rinnovo 2025-2027

Il contratto appena firmato rappresenta però solo una parte del percorso di adeguamento degli stipendi. È infatti previsto un ulteriore rinnovo contrattuale per il periodo 2025-2027, che dovrebbe portare nuovi incrementi retributivi.

Secondo le stime diffuse nelle trattative sindacali, gli aumenti del nuovo triennio potrebbero aggiungere ulteriori risorse agli stipendi del personale scolastico. Sommando gli incrementi dei diversi rinnovi contrattuali, gli stipendi potrebbero crescere fino a 416 euro lordi mensili per i docenti e circa 303 euro per il personale ATA.

Questo scenario rappresenterebbe una delle rivalutazioni economiche più consistenti degli ultimi anni nel settore dell’istruzione.

Arretrati e altri benefici economici

Oltre agli aumenti mensili, i rinnovi contrattuali prevedono anche il pagamento di arretrati, cioè le somme maturate nel periodo precedente alla firma degli accordi.

Le stime indicano che gli arretrati potrebbero raggiungere circa:

2.500 euro per i docenti

oltre 1.800 euro per il personale ATA.

A questi importi si aggiungono altre misure economiche collegate alla legge di bilancio, come interventi fiscali o incentivi destinati al personale scolastico.

Un ciclo contrattuale più lungo

Il percorso di rinnovo degli stipendi si inserisce in un ciclo contrattuale più ampio, che punta a ridurre i ritardi storici nei rinnovi dei contratti della scuola. Negli anni passati, infatti, i contratti del settore pubblico sono spesso stati rinnovati con diversi anni di ritardo, causando una perdita di potere d’acquisto per molti lavoratori.

La strategia attuale punta invece a chiudere più contratti in tempi ravvicinati, così da mantenere gli stipendi aggiornati rispetto all’andamento dell’inflazione e al costo della vita.

Le prospettive per il personale scolastico

Gli aumenti previsti nei prossimi anni rappresentano quindi un tentativo di migliorare le condizioni economiche di docenti e personale ATA, categorie che negli ultimi anni hanno spesso segnalato un divario retributivo rispetto ad altri comparti della pubblica amministrazione.

Se i rinnovi contrattuali previsti verranno completati nei tempi indicati, il personale della scuola potrebbe beneficiare di un incremento complessivo degli stipendi che, a regime, arriverebbe fino a diverse centinaia di euro al mese.