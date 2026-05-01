Concerto Primo Maggio 2026: dove vederlo in tv, streaming, orari e scaletta

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Concerto Primo Maggio 2026 torna a illuminare Piazza San Giovanni con una maratona musicale che unisce generazioni, stili e storie diverse. L’evento, simbolo della festa dei lavoratori, anche quest’anno sarà trasmesso in diretta su Rai e in streaming, con una programmazione ricchissima che accompagnerà il pubblico dal pomeriggio fino a notte fonda.

La direzione artistica ha scelto un cast ampio e trasversale, mentre la conduzione è affidata a tre volti amatissimi che promettono ritmo, ironia e un racconto fresco dal palco e dal backstage. Dove si potrà seguire il Concertone? Quali sono gli orari della diretta? E quali artisti saliranno sul palco nel corso della giornata? Scopriamolo insieme.

Dove vedere il Concerto Primo Maggio 2026: tv, streaming e dirette radio

La Rai dedica al Concerto Primo Maggio 2026 una copertura totale, pensata per permettere a chiunque di vivere l’evento da casa o in mobilità. La diretta televisiva su Rai 3 parte alle 15.15 con il day time, che accompagnerà il pubblico fino alle 19.00, tra esibizioni, collegamenti e racconti dal backstage. Dopo una breve pausa, la serata riprende alle 20.00 con il prime time, che proseguirà fino alle 00.15, trasformando la piazza in un grande palcoscenico condiviso.

Chi preferisce seguire l’evento online potrà farlo in streaming su Rainews.it, dove il Concertone sarà trasmesso integralmente. Anche RaiPlay offrirà la diretta completa, accessibile da smartphone, tablet, smart TV e computer. Le clip delle esibizioni, le interviste e i momenti più emozionanti saranno caricate in tempo reale, permettendo di rivedere ogni performance senza attese.

La copertura radiofonica sarà altrettanto ricca. Il Giornale Radio Rai seguirà la giornata con servizi e collegamenti nelle varie edizioni, mentre Rai Radio 1 offrirà aggiornamenti costanti grazie all’inviata Marcella Sullo. Rai Radio 2, radio ufficiale del Concertone, avrà uno studio allestito direttamente nel backstage, realizzato in collaborazione con SIAE. Da lì arriveranno contenuti esclusivi, racconti dal dietro le quinte e interviste agli artisti. Su RaiPlay Sound, oltre alla diretta, sarà possibile riascoltare l’intero evento on demand, insieme a contenuti originali e documentari dedicati alla storia del Primo Maggio.

I conduttori del Concerto Primo Maggio 2026: un trio inedito sul palco

La direzione artistica ha scelto un trio che rappresenta perfettamente lo spirito del Concertone. Sul palco ci saranno Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon, tre personalità molto diverse tra loro ma unite da una forte capacità comunicativa.

Arisa porterà la sua voce iconica e la sua sensibilità artistica, mentre BigMama, ormai presenza fissa del Primo Maggio, offrirà energia, ritmo e un linguaggio contemporaneo che parla soprattutto ai più giovani. Pierpaolo Spollon, amatissimo protagonista delle fiction Rai, aggiungerà ironia e capacità narrativa, accompagnando il pubblico tra un set e l’altro con leggerezza e spontaneità.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Il domani è ancora nostro”, un messaggio che attraversa l’intera scaletta e che vuole dare spazio alla contemporaneità, alle nuove voci e alle storie che raccontano il presente. La direzione artistica di Massimo Bonelli ha costruito un cast che unisce nomi affermati e talenti emergenti, creando un mosaico musicale che rispecchia la varietà della scena italiana.

Scaletta Concerto Primo Maggio 2026: tutti gli artisti attesi sul palco

La scaletta del Concerto Primo Maggio 2026 è una delle più ricche degli ultimi anni. Sul palco si alterneranno artisti provenienti da generi diversi, capaci di rappresentare la pluralità della musica italiana contemporanea. Tra i nomi più attesi ci sono Emma, Ermal Meta, Levante, Dolcenera, Pinguini Tattici Nucleari, Geolier, Irama, Madame, Litfiba, Fulminacci, Francesca Michielin, Rocco Hunt, Niccolò Fabi, Paolo Belli, Orchestra Popolare La Notte della Taranta, Casadilego, Ditonellapiaga, La Niña, Mobrici, Roshelle, Sissi, Serena Brancale, Maria Antonietta & Colombre, Ministri, Angelica Bove, Bambole di Pezza, Birthh, Dutch Nazari, Eddie Brock, Primogenito, Nico Arezzo, okgiorgio, Santamarea, Sayf, Senza Cri, Lea Gavino, Francamente e molti altri.

La presenza di artisti così diversi tra loro crea un flusso musicale che attraversa pop, rock, urban, cantautorato e sperimentazione. Ogni performance sarà accompagnata da contenuti social pubblicati in tempo reale sui profili di Rai 3 e RaiPlay, che seguiranno l’evento con foto, video e momenti esclusivi dal backstage.

Il Concerto Primo Maggio 2026 si conferma così un appuntamento imperdibile, capace di unire musica, racconto sociale e spettacolo in una lunga giornata che celebra la cultura e il lavoro attraverso la voce degli artisti.