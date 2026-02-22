[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Con un ritmo di suono appena composto

La musica. Suona nella mia mente ,il clown gira la testa e salta nello scaffale .Sulla sua destra una luna verde appesa ad una carta rossa ventila contro vento .

Ma qualcosa di stonato, che mi fa vibrare è un rullio di un tamburo usurato, che mi fa girare,e poi libri immensi e foto colorate – si spandono sul tavolo giallo della falso scuola. Penne e matite gomme colorate, fiori sul tavolo ,nuvole nelle scarpe – il sole del lungomare mi profuma questo giorno di vivere,per bagnarmi tra il mare di onde pulite.Camminare con poche parole in un giorno qualunque – e cantando il mio sogno con le mani scritte di righe ,con il ritmo di un suono appena composto.

Di Claudio Castriotta