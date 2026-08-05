Comunità Lautari, al via le Olimpiadi della Vita a Pozzolengo

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Lo sport come strumento di rinascita, inclusione e riscatto personale. Torna a Pozzolengo, in provincia di Brescia, l’appuntamento con le Olimpiadi della Vita, la manifestazione organizzata dalla Comunità Lautari che da anni accompagna i percorsi di recupero di centinaia di giovani provenienti da tutta Italia. L’iniziativa riunisce oltre 300 partecipanti accolti nelle diverse sedi della cooperativa, chiamati a confrontarsi in numerose discipline sportive all’interno della tenuta di Borgo La Caccia. Per i Lautari non si tratta di una semplice competizione: ogni gara rappresenta una tappa del cammino verso una nuova vita, lontana dalle dipendenze. Dieci giorni di sport, condivisione e speranza che si concluderanno con la tradizionale Festa della Rinascita, simbolo del percorso compiuto da tanti ragazzi e ragazze.

Sport e condivisione per sostenere il percorso di recupero

L’edizione di quest’anno vedrà sfidarsi giovani provenienti dalle sedi Lautari di Pozzolengo, Bedizzole, Como, Pordenone, Roma e Firenze, impegnati in tornei di calcio maschile e femminile, pallavolo, maratona e staffetta. Le gare si svolgeranno tra i vigneti della tenuta Borgo La Caccia, luogo simbolo della comunità dove, durante l’anno, gli ospiti lavorano nei campi e si prendono cura della storica scuderia.

Per il presidente della Comunità Lautari, Andrea Bonomelli, le Olimpiadi della Vita rappresentano molto più di un evento sportivo. La sana competizione, infatti, aiuta i giovani a riscoprire valori come il sacrificio, l’impegno, il rispetto delle regole e la determinazione, elementi fondamentali per affrontare il difficile percorso di uscita dalle dipendenze. Lo sport diventa così un linguaggio universale capace di restituire fiducia, autostima e motivazione a chi sta ricostruendo il proprio futuro.

A chiudere la manifestazione sarà la Festa della Rinascita, una giornata dedicata non soltanto alla premiazione dei vincitori, ma soprattutto alla celebrazione delle storie di cambiamento e delle conquiste personali raggiunte dai partecipanti. Un appuntamento che negli anni è diventato il simbolo dell’impegno della Comunità Lautari nel dimostrare come il recupero passi anche attraverso lo sport, il lavoro e la condivisione di esperienze positive.

Fonte: Chatgpt

FONTI:

LaSicilia