Brescia, ladri uccidono il piccolo Aaron: barboncino lanciato da auto

Una vicenda che ha scosso profondamente l’opinione pubblica arriva da Brescia, dove un cane è stato rapito durante un furto in abitazione e poi ucciso con un gesto di estrema crudeltà. Il piccolo barboncino, chiamato Aaron, è stato preso dai ladri mentre abbaiava nel cortile di casa. Durante la fuga i malviventi lo hanno lanciato dall’auto in corsa. L’animale è stato soccorso e portato in una clinica veterinaria, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. Ora le forze dell’ordine sono sulle tracce dei responsabili.

Brescia, furto in casa e la morte del barboncino Aaron

La tragedia si è consumata a Brescia, nel quartiere Lamarmora, dove una banda di ladri ha preso di mira un’abitazione in via Gianfranco Omassi. Durante il colpo, i malviventi si sarebbero trovati di fronte al piccolo Aaron, un barboncino toy di cinque anni che si trovava nel cortile di casa insieme alla proprietaria. Il cane avrebbe iniziato ad abbaiare, attirando l’attenzione e rischiando di mettere in allarme il vicinato.

Secondo la ricostruzione emersa nelle ore successive, i ladri avrebbero deciso di portare via l’animale proprio per impedirgli di continuare ad abbaiare durante il furto. Il cane è così scomparso nel giro di pochi minuti, mentre i malviventi completavano il colpo e si allontanavano dalla zona. La proprietaria, accortasi della sparizione, ha iniziato subito a cercarlo disperatamente insieme ai familiari e ai vicini, senza però riuscire a trovarlo.

La vicenda ha preso una piega ancora più drammatica poco dopo. Mentre l’auto dei ladri percorreva le strade del quartiere, tra via Rodi e via Lamarmora, una testimone avrebbe assistito a una scena scioccante: da un’auto in corsa è stato lanciato il cagnolino che è caduto violentemente sull’asfalto.

La donna si è immediatamente fermata per soccorrere l’animale. Il barboncino era gravemente ferito ma ancora vivo. Senza perdere tempo lo ha raccolto e lo ha portato d’urgenza in una clinica veterinaria a Rezzato, dove i medici hanno tentato di salvarlo. Purtroppo le lesioni riportate nella caduta erano troppo gravi e, dopo alcune ore di agonia, Aaron è morto.

Solo nella notte la proprietaria ha scoperto che il cane soccorso e portato in clinica fosse proprio il suo. Dopo aver contattato numerose strutture veterinarie della zona, è stata informata della tragica notizia. Il dolore della famiglia si è rapidamente trasformato in indignazione per la crudeltà del gesto.

Le indagini sono ora in corso per identificare i responsabili. Gli investigatori stanno analizzando le telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze utili a ricostruire il percorso dell’auto utilizzata dai ladri. Particolarmente importante potrebbe essere il racconto della donna che ha assistito al momento in cui il cane è stato lanciato dalla vettura.

La vicenda ha provocato forte rabbia tra i residenti del quartiere Lamarmora e sui social network, dove in molti chiedono giustizia per il piccolo Aaron. La proprietaria ha presentato denuncia e spera che i responsabili vengano presto individuati e perseguiti. Oltre al furto in abitazione, i malviventi rischiano accuse legate al maltrattamento e all’uccisione di animale, reati che nel nostro ordinamento prevedono conseguenze penali.

Nel frattempo, il caso continua a far discutere e riaccende il dibattito sulla tutela degli animali domestici e sulla necessità di punire con maggiore severità chi compie atti di violenza contro esseri indifesi. Per molti cittadini, la morte di Aaron non è soltanto un episodio di cronaca nera, ma il simbolo di una crudeltà che non può restare impunita.