Come nel film “Perfetti sconosciuti” una cena per socializzare. Il format Made in Puglia

Come nel film “Perfetti sconosciuti” una cena che nasce dal desiderio di socializzare. L’idea è nata in Puglia. L’esperimento sociale sembra essere riuscito.

Tra ulivi secolari, vigneti rigogliosi e coste con vista mozzafiato, nasce “Supper Segreta”, l’idea imprenditoriale delle pugliesi Francesca Madaro e Francesca Longo. Il tema della cena si ripete, si tratta di una cena speciale, in cui gli invitati non si conoscono, questa volta però per davvero. Per partecipare basterà presentarsi all’evento da soli o al massimo in compagnia di una persona che si conosce. L’altra regola fondamentale è il “social detox”, infatti alla cena non è consentito l’uso dei cellulari né dei social. L’idea alla base del format è proprio quella di socializzare, creare legami e potenzialmente anche nuove opportunità professionali, ristabilendo connessioni reali. Cosa c’è infatti di più conviviale di una bella tavola imbandita? Il cibo è un collante sociale naturale. Mangiare insieme insieme significa condividere. Il cibo non è solo sostanza, materia edibile, legata all’urgenza del bisogno, è relazione, identità, affetto, e in quanto tale, non serve a nutrire solo i corpi, ma le esistenze. Il format della Madaro e della Longo, non ha conquistato tutti, i più conservatori infatti, continuano a preferire le cene tradizionali con gli amici di sempre. Nonostante questo, l’esperimento sociale sembra essere riuscito, la prossima tappa sarà a fine agosto ad Ugento.