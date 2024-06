Claudio Castriotta ricorda Matteo Artuso

Manfredonia – Era estate di qualche anno fa,quando è venuto mancare Matteo Artuso – Agricoltore – abitava in via San Domenico Savio viveva in uno stato orrendo – è deceduto proprio in campagna ,la sua amata terra, in quei giorni terribili asfissianti dal caldo infernale – apparentemente – stava bene sembrava un giovanotto.



Lui, negli ultimi anni è sempre stato vittima di sfotto’ da ragazzini maleducati…lui viveva sempre solo, in quella casa magazzino fatiscente.

Era sempre solo, tutte le mattine che passavo di la’ per andare a lavoro lo salutavo – lui, mi rispondeva ma era perso nelle sue cose ,con i suoi discorsi invisibili con gli angeli sipontini .

La solitudine era troppo forte , ma Matteo, aveva un grande forza – per andare avanti sempre,era molto particolare – ed è stato figlio e nonno di quest’ era della malavita, di un tempo senza senso e senza gloria.

Articolo di Claudio Castriotta