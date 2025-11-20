Cinema

Cinque secondi e L’illusione perfetta al Cinema San Michele

Redazione20 Novembre 2025
CINQUE SECONDI

Programmazione

Venerdi 21 novembre ore 18:30

Sabato 22 novembre ore 18:30

Domenica 23 novembre ore 18:30

Lunedi 24 novembre ore 20:30

Martedì 25 novembre ore 20:30

Mercoledì 26 novembre ore 20:30

L’ILLUSIONE PERFETTA – NOW YOU SEE ME: NOW YOU DON’T

Programmazione

Venerdi 21 novembre ore 20:30

Sabato 22 novembre ore 20:30

Domenica 23 novembre ore 20:30

Lunedi 24 novembre ore 18:30

Martedì 25 novembre ore 18:30

Mercoledì 26 novembre ore 18:30

