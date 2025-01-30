Chiara Ferragni stuzzica l'ex marito Fedez a Striscia la Notizia

Chiara Ferragni, la famosa influencer e imprenditrice, ha ricevuto un altro Tapiro d'Oro da Striscia la Notizia, durante un'intervista con Valerio Staffelli. La fashion blogger ha colto l'occasione pe...

Chiara Ferragni, la famosa influencer e imprenditrice, ha ricevuto un altro Tapiro d'Oro da Striscia la Notizia, durante un'intervista con Valerio Staffelli. La fashion blogger ha colto l'occasione per esprimere la sua opinione sulla sua precedente relazione con il rapper Fedez. Interrogata sull'indiscrezione riguardante la sua ex coppia, Chiara ha dichiarato: “Con Fedez non era una bella relazione, ora sto meglio”, mettendo in evidenza il suo attuale stato di felicità.

Fedez a Sanremo con Masini

Le dichiarazioni di Chiara arrivano in un momento delicato, in cui Fedez è atteso sul palco di Sanremo 2025, dove interpreterà la canzone “Bella Stron*a” insieme a Marco Masini. Quando Staffelli le chiede se la canzone sia dedicata a lei, Chiara risponde con una certa sicurezza: “Non penso che sia dedicata a me, però lo chiederò a lui”. Questa affermazione evidenzia una certa distanza e serenità rispetto al passato.

Chiara, ora legata a Giovanni Tronchetti Provera, sembra aver trovato una nuova stabilità nella sua vita sentimentale. Mentre Fedez continua a essere al centro delle polemiche, la Ferragni si presenta come una donna libera e soddisfatta, pronta a voltare pagina. Le rivelazioni di Fabrizio Corona riguardo a un presunto amore segreto di Fedez non sembrano influenzare la sua felicità attuale. Con un sorriso raggiante, Chiara dimostra di aver superato un legame che sembra ora giudicare come tossico.