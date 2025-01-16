Fedez: "Secondo il karma sarei dovuto già morire"

Fedez ha recentemente condiviso la sua esperienza con la lettura delle foglie del destino, una pratica antica indiana che afferma di rivelare eventi futuri e dettagli intimi della vita. Durante un epi...

Fedez ha recentemente condiviso la sua esperienza con la lettura delle foglie del destino, una pratica antica indiana che afferma di rivelare eventi futuri e dettagli intimi della vita. Durante un episodio del suo Pulp Podcast, il rapper ha raccontato di essere inizialmente scettico, ma la sua incredulità è svanita quando il veggente ha predetto eventi specifici della sua vita, tra cui problemi familiari e date significative.

Fedez e i numeri dei suoi momenti più traumatici

Fedez ha rivelato che particolari numeri, come 9, 18, 27 e 36, hanno segnato momenti cruciali: dall’esperienza traumatica all’infanzia, al tentativo di suicidio, fino all’incontro con sua moglie. Ma la rivelazione più inquietante è stata quella riguardante la sua salute: il veggente ha affermato che secondo la sua lettura, Fedez avrebbe dovuto morire a causa del cancro che ha avuto, ma per misteriose ragioni è ancora vivo.

La lettura delle foglie, spiega il rapper, è un processo in cui il lettore, partendo dall'impronta digitale, esplora il destino dell’individuo, offrendo anche rimedi per evitare eventi tragici. La questione rimane: esiste davvero un intreccio di destini che ci collega tutti?