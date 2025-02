Chi è Sarah Toscano? Età, altezza, carriera ad Amici e vita privata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sarah Toscano è una delle nuove voci più promettenti del panorama musicale italiano e, inoltre, una dei partecipanti del Festival di Sanremo 2025. Il suo nome potrebbe suonare familiare ai fan di Amici di Maria De Filippi, talent show che l’ha vista protagonista, ma per altri è ancora una scoperta tutta da fare. L’artista è in gara alla kermesse musicale con il brano Amarcord, scritto in collaborazione con Federica Abbate e Jacopo Ettorre. Una canzone caratterizzata da una fusione tra melodia e testo in un’atmosfera intensa e coinvolgente. Durante la serata speciale dedicata alle cover, prevista per venerdì 14 febbraio, Sarah dividerà il palco con il noto duo di DJ e produttori francesi Ofenbach, formato da Dorian Lauduique e César De Rummel. Insieme porteranno un’interpretazione inedita di Overdrive, un pezzo che si sposa perfettamente con le sonorità pop ed elettroniche che caratterizzano lo stile della giovane artista. Con il suo mix di freschezza, energia e talento, Sarah Toscano è pronta a farsi strada nel mondo della musica e Sanremo potrebbe essere la grande occasione per consacrarla definitivamente tra le nuove stelle della scena italiana. Scopriamo un po’ di più sul suo conto…

Le origini di Sarah Toscano: musica, sport e famiglia

Sarah Toscano, conosciuta semplicemente come Sarah, è nata a Vigevano, in Lombardia, il 9 gennaio 2006. Cresciuta in una famiglia unita e piena di stimoli, ha un futuro musicale promettente visti anche il suo talento e la sua giovanissima età. Fin da piccola ha sviluppato una forte passione per la musica, iniziando a suonare il pianoforte all’età di cinque anni. La sua sensibilità artistica è emersa presto, ma nel frattempo ha coltivato anche un altro grande interesse: lo sport. In particolare, il tennis ha occupato un ruolo importante nella sua vita, portandola a competere a livello provinciale e a vincere, nel 2020, il campionato con lo Sporting Club Selva Alta. Sarah è la più giovane di tre fratelli: sua madre, Petra Polomsky, è un’insegnante di tedesco originaria di Stoccarda, mentre suo padre, Marco Toscano, è un imprenditore attivo nel settore dei pellami. Accanto a lei ci sono anche la sorella maggiore Giulia e il fratello Lorenzo, che hanno sempre sostenuto il suo percorso. Sul fronte accademico, ha frequentato il liceo linguistico Bachelet di Abbiategrasso.

Sarah Toscano ai tempi di Amici

Il percorso artistico: da Area Sanremo ad Amici

Il cammino di Sarah Toscano nel mondo della musica ha preso il via nel 2022, quando è stata selezionata tra i venti finalisti della ventiseiesima edizione di Area Sanremo. Anche se non è riuscita a ottenere un posto tra i concorrenti di Sanremo Giovani, il suo talento non è passato inosservato: ha infatti conquistato la targa dedicata a Vittorio De Scalzi, un riconoscimento che ha confermato il suo potenziale artistico. Tuttavia, la vera svolta è arrivata nel settembre 2023, quando ha deciso di mettersi alla prova partecipando ai provini per la ventitreesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Entrata nella scuola con tanta passione ma anche con qualche insicurezza dovuta alla giovane età (all’epoca aveva solo 17 anni), Sarah ha affrontato un percorso di crescita che l’ha portata a maturare artisticamente e personalmente. Sotto la guida di Lorella Cuccarini, che ha creduto in lei sin dall’inizio, ha lavorato duramente per migliorare le sue performance e acquisire maggiore sicurezza sul palco. Il suo impegno è stato premiato: non solo è riuscita ad accedere alla fase finale, ma ha addirittura trionfato, diventando la vincitrice dell’edizione. Il pubblico ha dimostrato di apprezzarla fin da subito: un sondaggio lanciato da Today poco prima della finale prevedeva proprio la sua vittoria, segno che aveva già conquistato il cuore degli spettatori. Uno dei brani che l’hanno resa più popolare è Sexy Magica, che ha ottenuto un grande successo sulle piattaforme di streaming, superando i 12 milioni di ascolti su Spotify. Una cifra che dimostra quanto il suo stile fresco e accattivante sia riuscito a fare breccia tra gli ascoltatori.

Vita privata: tra relazioni, gossip e legami inaspettati

Quando si parla della vita sentimentale di Sarah Toscano, il mistero regna sovrano, almeno per quanto riguarda il periodo precedente alla sua partecipazione ad Amici. Tuttavia, durante il talent show, la giovane artista ha vissuto una relazione con Holy Francisco, suo compagno di avventura nella scuola. Dopo l’uscita di lui dal programma, Sarah ha stretto un legame molto forte con un altro allievo, Holden, nome d’arte di Joseph Carta, figlio del marito di Laura Pausini. Le voci su un possibile flirt tra i due hanno iniziato a circolare rapidamente, ma né Sarah né Holden hanno mai confermato ufficialmente una relazione. Negli ultimi mesi, poi, un nuovo gossip ha coinvolto la cantante: alcuni rumor l’hanno accostata a Javier Martinez, concorrente del Grande Fratello. Anche in questo caso, però, Sarah è intervenuta per smentire categoricamente qualsiasi coinvolgimento sentimentale con lui. Ma il nome che ha sorpreso più di tutti in questa serie di indiscrezioni è stato quello di Achille Lauro. La connessione tra Sarah e l’iconico cantautore non riguarda direttamente lei, ma sua sorella Giulia, che secondo alcuni sarebbe la fidanzata dell’artista. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali, e il tutto rimane nell’ambito del pettegolezzo. Nonostante la crescente attenzione mediatica sulla sua vita privata, Sarah Toscano sembra concentrata soprattutto sulla sua carriera musicale, lasciando che siano la sua voce e la sua musica a parlare per lei.