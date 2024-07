Chi è Pamela Camassa, la fidanzata di Filippo Bisciglia di Temptation Island 2024

Filippo Bisciglia dopo un anno sabbatico è tornato al timone di Temptation Island 2024 con un successo davvero clamoroso. La prima puntata trasmessa il 27 giugno su Canale 5 è stata seguitissima dagli affezionati del programma. Ma le novità non sono finite qui perché il programma raddoppierà con una versione autunnale. Gli autori hanno voluto come sempre Filippo Bisciglia ai comandi ormai diventato un vero simbolo di Temptation Island e dei vari falò di confronto. E se il binomio Bisciglia-viaggio dei sentimenti è indissolubile, si può dire lo stesso della sua storia d’amore con Pamela Camassa. I due giovani si sono incontrati per la prima volta nel 2006 quando il conduttore finita l’esperienza al Gf si avvicinò a Pamela dopo la fine della storia con Simona Salvemini.

La storia tra Filippo Bisciglia di Temptation Island 2024 e Pamela Camassa dura dal 2008

La storia tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa è stata ufficializzata nel 2008 quando la showgirl prese parte alla prima edizione de La Talpa dove partecipò anche Simona Salvemini. L’ex Miss Mondo Italia fu costretta a lasciare il reality show a causa dell’intervento del conduttore di Temptation Island 2024 la cui gelosia le costò la squalifica. Da allora sono passati 16 anni dove non sono mancati alti e bassi. Filippo ha ammesso a Chi che per un periodo si era lasciato con Pamela Camassa. I due non sono ancora sposati e nemmeno il loro matrimonio è in programma. Discorso diverso riguardo i figli quando nel 2020 Pamela svelò di aver tentennato riguardo il desiderio di Filippo di mettere al mondo un bambino.