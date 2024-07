Temptation Island, Filippo Bisciglia sorprende: “Pamela Camassa mi rassicura”

Domani 4 luglio andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island dove sette coppie hanno deciso di mettersi alla prova. Il presentatore ha rilasciato un’intervista a Nuovo dove ha parlato di questa nuova stagione al timone del reality in Sardegna. Filippo Bisciglia ha detto che all’inizio delle puntate è molto ansioso ma grazie all’aiuto della sua compagna Pamela Camassa è riuscito a superare tutto alla grande. Il conduttore di Temptation Island ha dichiarato le seguenti parole: “Pamela ogni volta mi rassicura dicendomi “stai tranquillo, tanto va tutto sempre bene. Non ti far prendere dall’ansia”. Il giornalista ha poi chiesto a Filippo Bisciglia alcuni dettagli in merito ai protagonisti di questa stagione del reality show.

Filippo Bisciglia ha spiegato che sta lavorando di più a Temptation Island

Filippo Bisciglia intervistato da Nuovo ha dichiarato che in questa edizione di Temptation Island sono stati richiesti molti falò di confronto già dalla prima puntata: Alessia ne ha chiesti due a Lino Giuliano a causa dei suoi atteggiamenti tenuti nei confronti di una tentatrice. L’uomo inoltre ha spiegato che ci sarà un finale inaspettato e che ne vedremo davvero delle belle. A tal proposito, Filippo Bisciglia ha ammesso: “Non è che dormo poco. Ma sto lavorando di più. Posso solo dire che ne vedremo delle belle.” Il giornalista inoltre ha domandato al conduttore se rivide un po’ del suo amore nelle sette coppie del reality. Filippo non si è tirato indietro ammettendo che quando guarda le coppie è come se facesse un salto nel passato.