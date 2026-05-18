Chi è Lorenzo Salvetti, il cantante che ha vinto Amici 2026 battendo Alessio
La vittoria nella finale di Amici 2026
La finale di Amici di Maria De Filippi andata in onda domenica 17 maggio 2026 ha incoronato il nuovo vincitore del celebre talent show. A trionfare è stato Lorenzo Salvetti, che ha superato al televoto il ballerino Alessio al termine di una finale combattuta e molto seguita anche sui social.
L’edizione 2026 del programma condotto da Maria De Filippi si è chiusa con una puntata interamente dedicata alle esibizioni dei concorrenti, senza grandi ospiti esterni e con il pubblico protagonista attraverso il televoto.
Chi è Lorenzo Salvetti
Lorenzo Salvetti ha 18 anni ed è originario di Verona. Nonostante la giovane età, aveva già avuto una prima importante esperienza televisiva partecipando a X Factor Italia nel 2024, dove aveva conquistato il quarto posto.
Il suo percorso ricorda quello di Gaia, che dopo il secondo posto a X Factor riuscì poi a vincere Amici.
Musicista oltre che cantante, Lorenzo suona diversi strumenti e durante il serale di Amici ha presentato tre brani inediti:
- Stupida vita
- Prima di te e dopo
- Dimmelo tu
Una finale giocata sul talento
La serata finale ha messo al centro esclusivamente il percorso artistico dei ragazzi della scuola. I professori e i giudici hanno commentato le performance, lasciando però che fosse il pubblico da casa a decretare il vincitore.
Il duello decisivo tra Lorenzo e Alessio ha acceso i fan del programma fino all’ultimo voto. Da una parte il talento nella danza di Alessio, dall’altra la crescita musicale di Lorenzo, cantante capace di conquistare pubblico e social nel corso delle settimane.
Quanto ha vinto
Grazie alla vittoria finale, Lorenzo Salvetti si è aggiudicato il premio principale da 100 mila euro in gettoni d’oro, confermandosi uno dei talenti emergenti più interessanti usciti dall’edizione 2026 di Amici.