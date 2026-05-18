Chi è Lorenzo Salvetti, il cantante che ha vinto Amici 2026 battendo Alessio

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La vittoria nella finale di Amici 2026

La finale di Amici di Maria De Filippi andata in onda domenica 17 maggio 2026 ha incoronato il nuovo vincitore del celebre talent show. A trionfare è stato Lorenzo Salvetti, che ha superato al televoto il ballerino Alessio al termine di una finale combattuta e molto seguita anche sui social.

L’edizione 2026 del programma condotto da Maria De Filippi si è chiusa con una puntata interamente dedicata alle esibizioni dei concorrenti, senza grandi ospiti esterni e con il pubblico protagonista attraverso il televoto.

Chi è Lorenzo Salvetti

Lorenzo Salvetti ha 18 anni ed è originario di Verona. Nonostante la giovane età, aveva già avuto una prima importante esperienza televisiva partecipando a X Factor Italia nel 2024, dove aveva conquistato il quarto posto.

Il suo percorso ricorda quello di Gaia, che dopo il secondo posto a X Factor riuscì poi a vincere Amici.

Musicista oltre che cantante, Lorenzo suona diversi strumenti e durante il serale di Amici ha presentato tre brani inediti:

Stupida vita

Prima di te e dopo

Dimmelo tu

Una finale giocata sul talento

La serata finale ha messo al centro esclusivamente il percorso artistico dei ragazzi della scuola. I professori e i giudici hanno commentato le performance, lasciando però che fosse il pubblico da casa a decretare il vincitore.

Il duello decisivo tra Lorenzo e Alessio ha acceso i fan del programma fino all’ultimo voto. Da una parte il talento nella danza di Alessio, dall’altra la crescita musicale di Lorenzo, cantante capace di conquistare pubblico e social nel corso delle settimane.

Quanto ha vinto

Grazie alla vittoria finale, Lorenzo Salvetti si è aggiudicato il premio principale da 100 mila euro in gettoni d’oro, confermandosi uno dei talenti emergenti più interessanti usciti dall’edizione 2026 di Amici.