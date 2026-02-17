Chi è Lara Sansone, proprietaria del teatro Sannazaro di Napoli e attrice di Un Posto al Sole: età, carriera, vita privata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Chi segue il teatro partenopeo e la fiction italiana conosce bene Lara Sansone, attrice e imprenditrice culturale nata a Napoli nel 1978, proprietaria e direttrice artistica del teatro Sannazaro.

Il suo nome è tornato al centro dell’attenzione dopo l’incendio che ha colpito lo storico teatro nel cuore della città: la cupola è crollata sulla platea e alcune persone sono rimaste intossicate, fortunatamente senza gravi conseguenze. Sul posto è arrivata proprio lei, visibilmente scossa.

Un episodio che ha riacceso i riflettori su una figura di rilievo dello spettacolo napoletano, volto noto di Un Posto al Sole e custode di una tradizione familiare che affonda le radici nel teatro di Eduardo.

Incendio nel cuore di #Napoli: in fiamme il teatro Sannazzaro, in via Chiaia. Distrutta la cupola e danni anche ai palazzi vicini. Alcune persone sono rimaste intossicate dal fumo, vigili del fuoco al lavoro per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.#Tg1 pic.twitter.com/enYT1L7TwE — Tg1 (@Tg1Rai) February 17, 2026

Di seguito ripercorriamo la sua biografia, il legame con la nonna attrice e il percorso professionale che l’ha portata a guidare il teatro Sannazzaro di Napoli, fino al ruolo televisivo che l’ha resa popolare al grande pubblico.

Chi è Lara Sansone: origini, formazione e vita privata

Nata e cresciuta a Napoli, Lara Sansone appartiene a una famiglia profondamente legata al palcoscenico. È la nipote di Luisa Conte, storica prima donna di Eduardo de Filippo, uno dei massimi esponenti del teatro italiano del Novecento. Un legame che non rappresenta soltanto un dato anagrafico, bensì una responsabilità culturale che ha segnato la sua crescita artistica.

Dopo aver intrapreso gli studi universitari a Londra, la sua traiettoria cambia in modo decisivo alla morte della nonna. Rientra a Napoli per sostenere la madre nella gestione del teatro di famiglia, in un momento complesso anche dal punto di vista economico. In un’intervista ha spiegato che all’inizio non tutti avevano fiducia nella possibilità di proseguire l’attività. Tuttavia, grazie a un lavoro costante, il teatro ha continuato a vivere e a produrre spettacoli.

Oggi Lara Sansone vive a Napoli, pur avendo appoggi professionali a Roma, Milano e Firenze. È sposata con Sasà Vanorio, con cui condivide la gestione del teatro. La sua biografia personale resta intrecciata a doppio filo con quella del teatro Sannazaro, che rappresenta un presidio culturale storico per la città.

Lara Sansone, età e carriera al teatro Sannazaro di Napoli

Lara Sansone ha 48 anni ed è attualmente l’unica donna imprenditrice teatrale a Napoli. Un ruolo che assume un valore specifico nel panorama culturale cittadino, perché coniuga direzione artistica, gestione imprenditoriale e attività di attrice.

La sua formazione si è sviluppata accanto a registi come A. Pugliese, G. Magliulo, G. Di Martino, L. Lambertini, F. Saponaro, E. M. La Manna, P. Barra, C. Di Palma e R. Canessa. Nel corso della carriera ha interpretato testi di Viviani, Scarpetta, Petito, Aristofane, Plauto, Cechov, Moscato, Bovio, Di Giacomo e Patroni Griffi. La scelta del repertorio dimostra un’attenzione costante alla tradizione classica e al patrimonio del teatro partenopeo.

Ha collaborato con il Teatro Stabile di Napoli, la Fondazione Campania dei Festival, la Regione Campania, il Comune di Napoli e il Teatro San Carlo, contribuendo a consolidare una rete istituzionale intorno al teatro Sannazzaro. In qualità di direttrice artistica del Centro di Produzione Teatrale Tradizione e Turismo – Teatro Sannazzaro di Napoli, ha promosso iniziative culturali finanziate anche dall’Unione Europea, come il Festival per le Tradizioni che fanno Turismo nel mondo.

Parallelamente si è affermata anche come regista, curando numerose edizioni del Cafè Chantant e allestendo opere come Festa di Montevergine, Morte di Carnevale, Festa di Piedigrotta, Annella di Portacapuana e Masaniello. Si è inoltre dedicata alla lirica, lavorando su Suor Angelica di Puccini e Mese Mariano di Umberto Giordano per l’Opera Wallonie di Liegi.

L’incendio che ha colpito il teatro Sannazzaro rappresenta quindi un evento che tocca la sua storia personale oltre che professionale. La cupola crollata sulla platea non è soltanto un danno materiale, perché coinvolge un luogo che custodisce memoria familiare e identità culturale.

Il ruolo in Un Posto al Sole: chi è Bice Cerruti

Accanto al teatro, Lara Sansone è conosciuta dal grande pubblico per la partecipazione a Un posto al sole, storica soap di Rai 3 ambientata a Napoli. Dal 2019 fa parte del cast nel ruolo di Bice Cerruti, personaggio che nel tempo ha trovato spazio nella narrazione e si è distinto per carattere e riconoscibilità.

La presenza nella fiction quotidiana ha ampliato la sua popolarità, consentendole di raggiungere un pubblico trasversale. Tuttavia, la televisione non ha sostituito il teatro nella sua carriera. Il palcoscenico resta il centro della sua attività, mentre la soap rappresenta un’esperienza parallela che arricchisce il suo percorso artistico.