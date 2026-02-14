Un Posto al Sole, anticipazioni dal 23 al 27 febbraio 2026: il ritorno di Ornella riapre la crisi con Raffaele

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La settimana di Un Posto al Sole, in onda dal 23 al 27 febbraio 2026, segna un passaggio decisivo per diverse storie che stanno tenendo il pubblico con il fiato sospeso. Dopo l’uscita di scena di Eleanor Price, che ha concluso la sua permanenza a Napoli tra affari e tensioni familiari, un ritorno inatteso riporta l’attenzione su una delle coppie storiche della soap.

L’arrivo di Ornella Bruni riapre infatti una ferita che sembrava destinata a rimarginarsi con il tempo. Cosa accadrà tra lei e Raffaele? Come reagirà Palazzo Palladini al suo rientro? E quali nuove dinamiche si svilupperanno dopo la partenza di Eleanor? Scopriamolo insieme.

Un Posto al Sole: Ornella torna a Napoli e la crisi con Raffaele è tutt’altro che risolta

Il rientro di Ornella Bruni è il fulcro della settimana. La dottoressa, interpretata da Marina Giulia Cavalli, torna da un periodo trascorso in Spagna, dove aveva cercato di ritrovare serenità dopo lo scontro con il marito Raffaele Giordano.

La distanza, però, non ha portato la pace che sperava. Appena rientrata, Ornella si confida con Giulia Poggi, ammettendo che il viaggio non ha alleviato il dolore né la delusione provata quando Raffaele ha deciso di non andare in pensione, mandando in frantumi i progetti costruiti insieme.

Il confronto con il marito non tarda ad arrivare, ma il clima resta teso. Il sentimento tra i due è ancora forte, eppure la ferita è profonda. Ornella appare combattuta, incapace di ignorare ciò che prova, ma allo stesso tempo consapevole che la fiducia è stata incrinata.

Il pubblico assisterà a momenti intensi, in cui la coppia cercherà di capire se esiste ancora un punto d’incontro o se la distanza emotiva rischia di diventare definitiva.

Un Posto al Sole: una storia lunga vent’anni che affronta una nuova tempesta

La relazione tra Raffaele e Ornella è una delle più longeve di Un Posto al Sole. Insieme dal 2001, hanno superato tradimenti, incomprensioni, lutti e momenti di grande fragilità. La loro unione è sempre stata considerata un pilastro di Palazzo Palladini, un punto fermo per i personaggi e per il pubblico.

La crisi attuale, però, ha radici profonde. Non riguarda un terzo incomodo, ma una scelta di vita che ha messo in discussione l’equilibrio della coppia.

Quando Raffaele ha deciso di non lasciare il lavoro in portineria, Ornella si è sentita esclusa da una decisione che avrebbe dovuto essere condivisa. La delusione l’ha spinta a partire per Barcellona, convinta che la distanza potesse aiutarla a ritrovare lucidità.

Il ritorno a Napoli dimostra che il tempo non ha risolto nulla. La coppia si ritrova a fare i conti con un nodo irrisolto, che rischia di trasformarsi in una frattura permanente.

La domanda che aleggia su Palazzo Palladini è semplice: riusciranno a ritrovarsi o questa volta la crisi sarà troppo grande per essere superata?

Dopo Eleanor, nuovi equilibri a Palazzo Palladini: cosa aspettarsi dalla settimana

La partenza di Eleanor Price, interpretata da Whoopi Goldberg, lascia un vuoto narrativo che viene subito colmato da nuove tensioni e ritorni inattesi.

La ricca americana conclude l’acquisto dello yacht dei Cantieri e chiude i conti con i parenti napoletani, ma il suo addio non porta la serenità sperata. Ferri, infatti, non potrà godersi a lungo il successo dell’operazione, e le conseguenze della sua presenza continueranno a farsi sentire.

Il rientro di Ornella si inserisce in un contesto già carico di tensioni. Palazzo Palladini si prepara a una settimana in cui vecchie ferite tornano a sanguinare e nuovi equilibri iniziano a delinearsi.

Le anticipazioni lasciano intuire che nulla sarà semplice: i rapporti si complicano, le scelte diventano più difficili e ogni personaggio è chiamato a fare i conti con ciò che ha evitato per troppo tempo.